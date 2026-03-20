Қазақстанда 21 наурызда антициклон әсерінен жауын-шашын аз түседі
"Қазгидромет" синоптиктері 2026 жылғы 21 наурыз, сенбіге арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Антициклон жотасының әсерінен Қазақстан аумағының басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы қалыптасады.
"Тек елдің қиыр солтүстігінде аздаған жауын-шашын түседі, ал батыстың шеткі бөлігінде және оңтүстік облыстардың таулы аймақтарында жаңбыр жауып, найзағай болжанады", – делінген "Қазгидромет" баспасөз қызметінің хабарламасында.
Сонымен қатар ел бойынша кей жерде тұман мен көктайғақ (әсіресе солтүстік және орталық өңірлерде) болады. Солтүстік, оңтүстік және оңтүстік-шығыс аймақтарда жел күшейеді, ал батыста шаңды дауыл соғуы мүмкін.
