#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Қазақстанда 21 наурызда антициклон әсерінен жауын-шашын аз түседі

Қазақстанда 21 наурызда антициклон әсерінен жауын-шашын аз түседі, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.03.2026 17:33
"Қазгидромет" синоптиктері 2026 жылғы 21 наурыз, сенбіге арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Антициклон жотасының әсерінен Қазақстан аумағының басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райы қалыптасады.

"Тек елдің қиыр солтүстігінде аздаған жауын-шашын түседі, ал батыстың шеткі бөлігінде және оңтүстік облыстардың таулы аймақтарында жаңбыр жауып, найзағай болжанады", – делінген "Қазгидромет" баспасөз қызметінің хабарламасында.

Сонымен қатар ел бойынша кей жерде тұман мен көктайғақ (әсіресе солтүстік және орталық өңірлерде) болады. Солтүстік, оңтүстік және оңтүстік-шығыс аймақтарда жел күшейеді, ал батыста шаңды дауыл соғуы мүмкін.

Айдос Қали
