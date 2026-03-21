#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Ұшақта толғағы қысқан әйелге дәрігер көмек көрсетті

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.03.2026 09:07 Фото: Zakon.kz
Ұшақта толғағы қысқан келіншекке оралдық дәрігер алғашқы көмек көрсетті.

Оқиға "Астана-Орал" бағытындағы ұшақта болған. Түнгі сағат 11-де көкке көтерілген әуе көлігінде аяғы ауыр келіншектің толғағы ұстайды, qazaqstan.tv.

Оған борттағы жолаушы Орал қалалық ауруханасының дәрігері Таубай Байжекенов бірден алғашқы көмек көрсетеді.

Құрсағында 6 жарым айлық шаранасы бар әйелдің суы кетіп, қатты қиналады. Ұшақ түнгі сағат 12-лерде Астана әуежайына кері қайтып, әйел "жедел жәрдемге" тапсырылады.

Кейін дәрігер сол ұшақпен Оралға қонған кезде келіншектің босанғанын естиді. Ұл бала Астанада аман-есен дүниеге келді.

"Баланың басы келіп тұр, бірақ босану әрекеті жоқ. Сонымен бірге науқаста ұшақ қонғанға дейін 400-500 милилитрдей қан кетті. Ең басты әрекет – тактика болды бұл жерде. Өйткені 27 апталық жүктілік деген ол босанғанның өзінде ұшақта, реанимациялық көмек керек болады балаға да, анаға да. Сондықтан капитанға ескерттік "Біз қазір мына жерде босандыра алмаймыз, қауіп жоғары" деп. Сондықтан Астанаға қайтып ұшуға тура келді. Содан "жедел жәрдем" қызметіне тапсырдық. Қайта Оралға ұштық, сол кезде хабар келді. Босанған екен аман-сау." Таубай Байжекенов, қалалық Көпбейінді ауруханасының хирург дәрігері
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: