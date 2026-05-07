Алматы облысында екі ер адам терең шұңқырға құлап кеткен: құтқарушылар көмек көрсетті
Сурет: видеодан скриншот
Алматы облысында құтқарушылар өңірдің әртүрлі аудандарында шұңқырға құлап кеткен екі ер адамға көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алғашқы жағдай Жамбыл ауданының Мыңбаев ауылында болды. Ер адам септик қазу кезінде шұңқырға құлап кеткен. Құтқарушылар оқиға орнына келіп, арқан мен зембілдің көмегімен зардап шегушіні жоғарыға шығарды.
Екінші оқиға Қарасай ауданының Шамалған ауылында тіркелді. 1988 жылы туған ер адам су соруға арналған шұңқырға құлап түскен, оның аяғын бетон баған басып қалған. Құтқарушы төменге түсіп, арқанның көмегімен зардап шегушіні босатты, кейін оны жерге шығарды.
Екі зардап шегуші де медицина қызметкерлеріне тапсырылды. Олардың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ.
Бұған дейін Алматы облысында картон зауытының аумағында өрт шыққаны хабарланған болатын.
