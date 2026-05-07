Қазақстанның оңтүстігінде жоғалып кеткен 44 жастағы қойшы табылды
2026 жылғы 7 мамырда Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі (ТЖМ) баспасөз қызметі Жамбыл облысында жоғалып кеткен 1982 жылы туған қойшыны іздеу-құтқару жұмыстары аяқталғанын хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
Мәліметке сәйкес, іздеу жұмыстары Меркі ауданында жүргізіліп, сәтті аяқталған.
"Азамат 2 мамыр күні Татты ауылынан 40 шақырым жерде орналасқан құмды аймақтағы қыстақтан мал бағуға шығып, жоғалып кеткен. Іздеу-құтқару операциясына ТЖМ құтқарушылары, полиция қызметкерлері, жергілікті атқарушы органдар (ЖАО), орман шаруашылығы мамандары, кинологиялық есептер, ұшқышсыз ұшу аппараттары (БПЛА) және "Қазавиаспас" АҚ авиациясы тартылды", — делінген ТЖМ баспасөз қызметінің хабарламасында.
Жоғалған азамат табылған жері — із-түзсіз жоғалған орыннан 35 шақырым қашықтағы бір шаруа қожалығының аумағы.
Сонымен қатар, жоғалып кеткен мал да табылғаны хабарланды.
"Оған медициналық көмек қажет болған жоқ", — деп нақтылады ТЖМ баспасөз қызметі.
Бұған дейін Алматы облысында әртүрлі аудандарда шұңқырға құлап кеткен екі ер адамға құтқарушылар көмек көрсеткені хабарланған болатын.
