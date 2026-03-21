#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Қытай болаттан 10 есе берік материал жасап шығарды

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.03.2026 09:34 Фото: pixabay
Қытай айтарлықтай технологиялық серпіліс жасап, болаттан 10 есе берік T1200 көміртекті талшығын жаппай өндіре бастағанын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Liber Tatea басылымының жазуынша, Қытайдың ұлттық құрылыс материалдары тобы (CNBM) T1200 көміртекті талшығын зертханалық кезеңнен өнеркәсіптік өндіріске сәтті өткізіп, жылына 100 тонна өндіріс қуатын қамтамасыз етті.

Бұл жетістік 20 жылдан астам уақыт жүргізілген қарқынды зерттеулердің нәтижесі болды. Талшықтың беріктігі 8 гигапаскальдан (ГПа) асады.

Материалдың мүмкіндіктерін көрсету үшін зерттеушілер диаметрі 2 мм-ден аз 120 мың жіптен тұратын кабель жасап, оның көмегімен 54 жолаушысы бар автобусты сүйреп көрсетті. Бұл талшық өте берік қана емес, сонымен қатар жеңіл — оның салмағы болаттың салмағының тек төрттен бір бөлігін ғана құрайды.

Бұл оны қауіпсіздікке нұқсан келтірмей, салмақты азайту маңызды болатын салалар үшін өте қолайлы етеді. Қытайдың жоғары тиімді көміртекті талшық нарығына шығуы жаһандық бәсекені күшейтуде.

Бұған дейін АҚШ-та қозғалтқыш пен батарея негізінде жұмыс істейтін алғашқы гибридті ұшақ жасалғаны хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақстан оқушылары пластик жейтін бактериялар жасап шығарды
Заңғар Нұрланұлы жасөспірімдер арасында әлем бойынша 25 үздік теннисші қатарына қосылды
Берік Асылов Қарулы Күштердегі цифрлық реформалар туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: