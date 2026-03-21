Қытай болаттан 10 есе берік материал жасап шығарды
Liber Tatea басылымының жазуынша, Қытайдың ұлттық құрылыс материалдары тобы (CNBM) T1200 көміртекті талшығын зертханалық кезеңнен өнеркәсіптік өндіріске сәтті өткізіп, жылына 100 тонна өндіріс қуатын қамтамасыз етті.
Бұл жетістік 20 жылдан астам уақыт жүргізілген қарқынды зерттеулердің нәтижесі болды. Талшықтың беріктігі 8 гигапаскальдан (ГПа) асады.
Материалдың мүмкіндіктерін көрсету үшін зерттеушілер диаметрі 2 мм-ден аз 120 мың жіптен тұратын кабель жасап, оның көмегімен 54 жолаушысы бар автобусты сүйреп көрсетті. Бұл талшық өте берік қана емес, сонымен қатар жеңіл — оның салмағы болаттың салмағының тек төрттен бір бөлігін ғана құрайды.
Бұл оны қауіпсіздікке нұқсан келтірмей, салмақты азайту маңызды болатын салалар үшін өте қолайлы етеді. Қытайдың жоғары тиімді көміртекті талшық нарығына шығуы жаһандық бәсекені күшейтуде.
