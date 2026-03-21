Қоғам

Газ баллондарының қауіпсіздігі: Құтқарушылар ескерту жасады

АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, пропан, природный газ, газозаправочная станция, автомобильная газозаправочная станция, газовый баллон, газовые баллоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.03.2026 13:17 Фото: freepik
Елімізде соңғы 3 жылда 29 газ баллоны жарылып, 27 адам қаза тапқан.

107 адам зардап шекті. Құтқарушылардың айтуынша, газ баллондары бар нысандардағы өрт – ең қауіпті. Мамандар әсіресе қоғамдық тамақтану орындарына қатаң ескерту жасап отыр, деп жазады qazaqstan.tv,

Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтамағаны үшін былтырдан бері 71 дәмхана мен мейрамхана жабылды. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, газ жабдықтарының қауіпсіздігін әкімдік жанындағы тұрғын үй инспекциялары бақылайды.

Мамандар баллондарды тек мамандандырылған бекеттерде толтыруды және екі қабаттан асатын үйлерде пайдаланбауды қатаң ескертеді.

Сондай-ақ газ құбырларын қараусыз қалдыруға болмайтындығын айтты. Қазіргі уақытта қолданыста 348 мыңнан астам ескі газ баллоны бар, оларды жаңасына ауыстыру жұмыстары басталды.

"Жаңағы редукторы бар, газ плитаға дейін баратын. Қояр алдында оны да жарамды ма, жарамсыз ба соны ескермейді. Жаңағы салқын жерден жылы жерге кіргізгенде де, жаңа айтты ғой, газдың қысымы көбейіп содан жаралыс пайда болады." Руслан Қайрақбаев, ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі комитет төрағасы орынбасарының міндетін атқарушы
Оқи отырыңыз
Қарағанды облысындағы кафеде газ баллоны жарылды: зардап шеккендер бар
22:23, 12 желтоқсан 2025
22:23, 12 желтоқсан 2025
Қарағанды облысындағы кафеде газ баллоны жарылды: зардап шеккендер бар
Қарағанды ​​облысында тұрғын үйде газ баллоны жарылды: зардап шеккендердің бірі қайтыс болды
21:17, 12 ақпан 2024
21:17, 12 ақпан 2024
Қарағанды ​​облысында тұрғын үйде газ баллоны жарылды: зардап шеккендердің бірі қайтыс болды
Алматы облысында жер үйде газ баллоны жарылып, екі адам зардап шекті
23:00, 03 тамыз 2023
23:00, 03 тамыз 2023
Алматы облысында жер үйде газ баллоны жарылып, екі адам зардап шекті
Неожиданным результатом завершился матч "Жетысу" - "Кайрат" в КПЛ
16:59, Бүгін
Неожиданным результатом завершился матч "Жетысу" - "Кайрат" в КПЛ
Чемпион UFC раскрыл "правду" о Джоне Джонсе
16:43, Бүгін
Чемпион UFC раскрыл "правду" о Джоне Джонсе
"Окжетпес" на последней минуте вырвал победу у "Улытау" в третьем туре КПЛ
16:01, Бүгін
"Окжетпес" на последней минуте вырвал победу у "Улытау" в третьем туре КПЛ
"Сумасшедший" боец пообещал нокаутировать чемпиона UFC
15:10, Бүгін
"Сумасшедший" боец пообещал нокаутировать чемпиона UFC
