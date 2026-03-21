#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев: Елімізді өркениет жолына шығару – басты міндетіміз

21.03.2026 14:14 Фото: akorda.kz
21 наурыз 2026 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде Қазақстанның келешек ұрпақ алдындағы жауапкершілігін атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы түбегейлі жаңартылған Халық Конституциясын қабылдау – тек бастамасы екенін, ал алға қойған мақсаттарымызды іске асыру үшін ешқандай кедергі мен қиындыққа жол берілмейтінін айтты.

"Халқымыздың тарихи тағдыры – өзіміздің қолымызда. Қазақстаннан басқа Отанымыз жоқ", – деді Тоқаев.

Президент қазақ халқының өткенін еске ала отырып, мұңға батудың қажеті жоқ екенін, халық тек алға ұмтылып, ілгерілеу заманына сай өмір сүруі керегін айтты. Сонымен қатар, жастардың болмысын жоғары технологияларға, техникаға, жасанды интеллектке бағыттау қажеттігін ерекше атап өтті.

"Бәріміз бір ұлт болып, бір ел болып осы ұлы тарихи жорықта міндетті түрде жеңіске жетуіміз қажет. Бұл – біздің ең басты міндетіміз, миссиямыз", – деді мемлекет басшысы.

Тоқаевтың сөзінен көрініп тұрғандай, елдің дамуы мен өркендеуі үшін мемлекеттік реформалар, технологиялық жетістіктер және жастардың белсенділігі басты рөл атқарады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: