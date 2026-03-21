Қасым-Жомарт Тоқаев: Елімізді өркениет жолына шығару – басты міндетіміз
21 наурыз 2026 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде Қазақстанның келешек ұрпақ алдындағы жауапкершілігін атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемлекет басшысы түбегейлі жаңартылған Халық Конституциясын қабылдау – тек бастамасы екенін, ал алға қойған мақсаттарымызды іске асыру үшін ешқандай кедергі мен қиындыққа жол берілмейтінін айтты.
"Халқымыздың тарихи тағдыры – өзіміздің қолымызда. Қазақстаннан басқа Отанымыз жоқ", – деді Тоқаев.
Президент қазақ халқының өткенін еске ала отырып, мұңға батудың қажеті жоқ екенін, халық тек алға ұмтылып, ілгерілеу заманына сай өмір сүруі керегін айтты. Сонымен қатар, жастардың болмысын жоғары технологияларға, техникаға, жасанды интеллектке бағыттау қажеттігін ерекше атап өтті.
"Бәріміз бір ұлт болып, бір ел болып осы ұлы тарихи жорықта міндетті түрде жеңіске жетуіміз қажет. Бұл – біздің ең басты міндетіміз, миссиямыз", – деді мемлекет басшысы.
Тоқаевтың сөзінен көрініп тұрғандай, елдің дамуы мен өркендеуі үшін мемлекеттік реформалар, технологиялық жетістіктер және жастардың белсенділігі басты рөл атқарады.
