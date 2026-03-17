Президент: Жаңа Ата Заң – қуатты Қазақстанның жаңа Жарғысы
Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев Конституцияның қабылдануына орай өткен салтанатты жиында сөйлеген сөзінде қазақстандықтар Халық Конституциясын келешек ұрпақ алдындағы жауапкершілікті терең сезіне отырып қабылдағанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, Ата заң – қуатты, күшті, бәсекеге қабілетті Қазақстанның жаңа Жарғысы.
"Жаңа Конституция – көне заманнан бері бабаларымызға бағдар болған дала заңдарының бүгінгі жалғасы, ұрпақтар арасындағы сабақтастық көрінісі. Заман талабына сай жаңғырған бас құжат мемлекеттігіміздің сан ғасырлық тарихынан хабар береді. Қазіргі Конституция нағыз Ұлт заңы деген атқа лайық. Оның өне бойында бабаларымыз аманат еткен елдік пен ерлік рухы, салт-дәстүр, жасампаздық және жаңашылдық ұғымдары тоғысқан. Ата заң – мемлекет мүддесінің болаттай берік қалқаны. Конституциямыздың ең басты мақсаттары – жеріміздің тұтастығын, еліміздің Тәуелсіздігі мен егемендігін қорғауға, азаматтарымыздың құқықтары мен бостандықтарын сақтауға, қоғамдық әділет пен заң үстемдігін нығайтуға кепілдік беру, сондай-ақ білім, ғылым, инновация мен мәдениетті дамыту, тазалықты дәріптеп, табиғатты қорғауды қамтамасыз ету. Мемлекетіміздің бас құжаты – халық болмысының мызғымас нышаны, берекелі ауызбіршілігіміздің символы". Қасым-Жомарт Тоқаев
Мемлекет басшысы азаматтарымыз таңдаған жаңа Конституция Қазақстанның жаңа дәуіріне жол ашатындығын атап өтті.
"Қазақстан – аяғына нық тұрған, халықаралық беделі биік мемлекет. Еліміз ішкі тұрақтылығын сақтап, өзге жұртпен достық қатынас орнатып, зор сеніммен алға қарай қадам басып келеді. Енді мемлекетіміз дамудың даңғыл жолына түседі. Сондықтан бізге татулық пен достық, сабырлық пен табандылық, жасампаздық пен ұқыптылық, еңбекқорлық пен сенімділік ауадай қажет. Біздің биік мақсаттарымыз, нақты жоспарларымыз бар. Көп созбай бәріміз осы міндеттерді іске асыруға кірісуіміз керек."Президент
Бұған дейін мемлекет басшысы қазақстандықтарды жаңа Ата Заңды қабылдаумен құттықтағанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript