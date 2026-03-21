#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев: Халық Конституциясы – Қуатты, Озық, Өркениетті Қазақстанның жаңа Жарғысы

Конституция РК, День Конституции РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.03.2026 14:22 Фото: akorda.kz
21 наурыз 2026 жылы Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа Конституцияның маңыздылығын атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы сөзінде Халық Конституциясын тарихи және геосаяси күрделі жағдайдағы Қазақстанның жаңа Жарғысы ретінде сипаттады.


"Жаңа Конституция – Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз Тәукенің Жеті жарғысының бүгінгі жағдайға бейімделген жалғасы", – деді Президент.

Ата заңның негізгі мақсаты – еліміздің тәуелсіздігі мен егемендігін, аумақтық тұтастығын қорғау, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету. Сонымен қатар Конституция білім, ғылым, инновация мен еңбекқорлықты дамыту, табиғатты қорғау сияқты стратегиялық міндеттерді айқындап отыр.

Ел тарихында алғаш рет Конституцияда мемлекеттік Ту, Әнұран, Елтаңба және ұлттық валюта ресми нышан ретінде бекітілді. Сондай-ақ еріктілердің жанкешті қызметі конституциялық мәртебеге ие болды.

Президент жаңа Конституцияны Қазақстанның жасампаз рухының көрінісі деп атап, ел дамуының негізгі бағыты ретінде бағалады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қасым-Жомарт Тоқаев: Озық елдердің негізгі қозғаушы күші – білімді, ақылды, еңбекқор адамдар
Қасым-Жомарт Тоқаев: Озық елдердің негізгі қозғаушы күші – білімді, ақылды, еңбекқор адамдар
Қасым-Жомарт Тоқаев: Жаңа Конституция, ең алдымен, өскелең ұрпақтың игілігі үшін қабылданды
Қасым-Жомарт Тоқаев: Жаңа Конституция, ең алдымен, өскелең ұрпақтың игілігі үшін қабылданды
Қасым-Жомарт Тоқаев: Елімізді өркениет жолына шығару – басты міндетіміз
Қасым-Жомарт Тоқаев: Елімізді өркениет жолына шығару – басты міндетіміз
Неожиданным результатом завершился матч "Жетысу" - "Кайрат" в КПЛ
Неожиданным результатом завершился матч "Жетысу" - "Кайрат" в КПЛ
Чемпион UFC раскрыл "правду" о Джоне Джонсе
Чемпион UFC раскрыл "правду" о Джоне Джонсе
"Окжетпес" на последней минуте вырвал победу у "Улытау" в третьем туре КПЛ
"Окжетпес" на последней минуте вырвал победу у "Улытау" в третьем туре КПЛ
"Сумасшедший" боец пообещал нокаутировать чемпиона UFC
"Сумасшедший" боец пообещал нокаутировать чемпиона UFC
