Қасым-Жомарт Тоқаев: Халық Конституциясы – Қуатты, Озық, Өркениетті Қазақстанның жаңа Жарғысы
21 наурыз 2026 жылы Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа Конституцияның маңыздылығын атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемлекет басшысы сөзінде Халық Конституциясын тарихи және геосаяси күрделі жағдайдағы Қазақстанның жаңа Жарғысы ретінде сипаттады.
"Жаңа Конституция – Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз Тәукенің Жеті жарғысының бүгінгі жағдайға бейімделген жалғасы", – деді Президент.
Ата заңның негізгі мақсаты – еліміздің тәуелсіздігі мен егемендігін, аумақтық тұтастығын қорғау, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету. Сонымен қатар Конституция білім, ғылым, инновация мен еңбекқорлықты дамыту, табиғатты қорғау сияқты стратегиялық міндеттерді айқындап отыр.
Ел тарихында алғаш рет Конституцияда мемлекеттік Ту, Әнұран, Елтаңба және ұлттық валюта ресми нышан ретінде бекітілді. Сондай-ақ еріктілердің жанкешті қызметі конституциялық мәртебеге ие болды.
Президент жаңа Конституцияны Қазақстанның жасампаз рухының көрінісі деп атап, ел дамуының негізгі бағыты ретінде бағалады.
