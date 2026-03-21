#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Президент жаңа конституциялық заңдар мен реформалардың маңыздылығын айтты

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.03.2026 14:17 Фото: akorda.kz
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ел алдында тұрған маңызды міндеттер мен құқықтық мемлекет құрудың тарихи маңыздылығын атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы Конституция мен жаңа заңдар аясында Парламент қарауына Президент, Құрылтай, Халық кеңесі, Астананың мәртебесі және әкімшілік-аумақтық құрылысқа қатысты 5 конституциялық заң ұсынылатынын жеткізді.

"Құрылтай, Халық кеңесі институттары арқылы халық билігінің озық үлгісі қалыптасады", – деді Тоқаев.

Сонымен қатар, 8 конституциялық заңға және 60-тан астам заңға, соның ішінде негізгі кодекстерге түзетулер енгізілетінін атап өтті. Мемлекет басшысы бұл шаралардың болашағымызға зор ықпал ететінін айтты.

"Қазақ елі сан ғасыр бойы бірегей дала заңымен өмір сүрді. Құқықтық мемлекет құру – айбынды бабаларымыздың қастерлі мақсат-мұраты болғанын тарихтан бәріміз жақсы білеміз", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президенттің сөзі құқықтық мемлекеттің қалыптасуы, халық билігінің дамуы және тарихи құндылықтарды сақтау бағытындағы маңызды қадамдардың бірі болып отыр.

