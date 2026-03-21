#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Қоғам

Мемлекет басшысы қарулы қақтығыстар болып жатқан елдерге үндеу жасады

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.03.2026 14:34 Фото: akorda.kz
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық қауымдастыққа үндеу жасап, әлемдегі қарулы қақтығыстарды тоқтатуға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы соңғы жылдары геосаяси ахуалдың күрделеніп, бірқатар елдерде соғыстар мен қақтығыстар жалғасып жатқанын атап өтті. Оның айтуынша, бұл жағдай әлемдік экономикаға кері әсерін тигізуде.

"Таяу Шығыстағы соғыс әбден шиеленісіп кетті. Бұл қақтығыста ешбір мемлекет түпкілікті пайдаға қол жеткізе алмайды", – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев ең алдымен азаматтық және экономикалық нысандарға жасалатын қарулы шабуылдарды тоқтатып, келіссөздерге көшу қажеттігін айтты. Сонымен қатар Қазақстан бейбіт диалог алаңын ұсынуға дайын екенін жеткізді.

"Қазақстан дәнекер болуға ұмтылмайды, бірақ бейбіт келіссөздер жүргізу үшін өз аумағын ұсынуға дайын. Мұндай кездесулерді Түркістанда өткізуге болады", – деді Мемлекет басшысы.

Президент қақтығысқа қатысушы елдерді тез арада келісімге келуге шақырып, қарулы әрекеттер жалғаса берсе, бұл тек аймақтық емес, жаһандық тұрақтылыққа қауіп төндіретінін ескертті.

"Әбден кеш болмай тұрғанда соғысты тоқтатып, келіссөздерді бастау қажет. Әйтпесе, көптеген халықтың бейбіт өмірі бұзылып, әлемдік тұрақтылықтың негізі шайқалады", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: