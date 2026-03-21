Көлік полицейлері "Мигрант" жедел-профилактикалық іс-шарасын өткізді
Іс-шараның негізгі мақсаты — Қазақстан Республикасының көші-қон заңнамасын бұзу деректерін анықтау, олардың алдын алу, сондай-ақ әуе және теміржол көлігі нысандарында шетел азаматтарының болу қағидаларының сақтауын бақылау.
Өткізілген жедел-профилактикалық іс-шара аясында көліктегі полиция қызметкерлері елде болу тәртібін бұзудың 101 дерегін анықтады.
Оның ішінде 88-і — ТМД елдерінің азаматтары, 13-і — алыс шетел азаматтары.
Сонымен қатар Қазақстан Республикасының көші-қон саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін ӘҚБтК-нің 518-бабы бойынша шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды қабылдаған кезде заң бұзушылықтарға жол берген 31 Қазақстан Республикасының азаматы жауапкершілікке тартылды.
КПД Көші-қон қызметі басқармасының бастығы Болат Шәріпбаевтың айтуынша, жедел-профилактикалық іс-шараларды өткізу көші-қон саласындағы құқық бұзушылықтарды тиімді анықтауға және олардың жолын кесуге, сондай-ақ халықтың құқықтық тәртібін арттыруға мүмкіндік береді.