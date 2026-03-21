#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Көлік полицейлері "Мигрант" жедел-профилактикалық іс-шарасын өткізді

21.03.2026 15:42 Фото: МИД РК
"Заң мен тәртіп" қағидатын іске асыру аясында елімізде "Мигрант" жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілді.

Іс-шараның негізгі мақсаты — Қазақстан Республикасының көші-қон заңнамасын бұзу деректерін анықтау, олардың алдын алу, сондай-ақ әуе және теміржол көлігі нысандарында шетел азаматтарының болу қағидаларының сақтауын бақылау.

Өткізілген жедел-профилактикалық іс-шара аясында көліктегі полиция қызметкерлері елде болу тәртібін бұзудың 101 дерегін анықтады.

Оның ішінде 88-і — ТМД елдерінің азаматтары, 13-і — алыс шетел азаматтары.

Сонымен қатар Қазақстан Республикасының көші-қон саласындағы заңнамасын бұзғаны үшін ӘҚБтК-нің 518-бабы бойынша шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды қабылдаған кезде заң бұзушылықтарға жол берген 31 Қазақстан Республикасының азаматы жауапкершілікке тартылды.

КПД Көші-қон қызметі басқармасының бастығы Болат Шәріпбаевтың айтуынша, жедел-профилактикалық іс-шараларды өткізу көші-қон саласындағы құқық бұзушылықтарды тиімді анықтауға және олардың жолын кесуге, сондай-ақ халықтың құқықтық тәртібін арттыруға мүмкіндік береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қызылордада 84 кәмелетке толмаған жасөспірім полицияға жеткізілді
14:13, 02 наурыз 2026
Қызылордада 84 кәмелетке толмаған жасөспірім полицияға жеткізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: