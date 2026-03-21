Мемлекет басшысы Наурыз мерекесіне қатысты
2026 жылдың 21 наурызында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Наурыз мерекесіне қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Наурыз мейрамы өтіп жатқан "Керуен сарай" кешеніне барды.
Мемлекет басшысының назарына еліміздің тарихи-мәдени мұрасын паш ететін арнайы бағдарлама ұсынылды.
Қасым-Жомарт Тоқаевқа қыш және ағаш шеберлерінің жұмыстары, тігін мен зергерлік өнер үлгілері, тері бұйымдары, сондай-ақ сан алуан дәстүріміз бен рухани қазынамызды бейнелеген суретшілердің туындылары көрсетілді.
Бұдан бөлек, Президент ұлттық спорт ойындарын тамашалады.
Іс-шара барысында қазақ күресі, гір тасын көтеру, қол күресі, асық ату, арқан тарту, жамбы ату, тоғызқұмалақ, ләңгі тебу және қошқар көтеру сияқты ойындар ұйымдастырылды.
