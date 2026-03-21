Мемлекет басшысы қазақстандықтарды Наурыз мейрамымен құттықтады
Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Наурыз мерекесі жөніндегі құттықтау сөзін Ақорданың баспасөз қызметі жариялады.
"Баршаңызды Ұлыстың ұлы күні – әз-Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын! Әз-Наурыз – тазару, жаңару уақыты. Тазалық – мән-мағынасы кең ұғым. Бұл – ең алдымен, ой тазалығы, сана мен ниет тазалығы деген сөз. Осыдан екі жыл бұрын елімізде "Таза Қазақстан" жалпыұлттық акциясы бастау алды. Ауқымды жоба халықтың, әсіресе, жастардың жаппай қолдауына ие болды. Азаматтарымыз тазалықты құр сөзбен емес, нақты ісімен көрсетуде. Ұқыптылық, жинақылық, тиянақтылық қасиеттері ұлтымыздың жаңа сапасына айнала бастады. Жалпы, "Таза Қазақстан" бастамасы – жай ғана кезекті саяси науқан немесе үгіт-насихат емес, бұл – мемлекетіміздің мызғымас идеологиясы. Сондықтан осы игі іспен біз жыл бойы айналысуымыз керек, бұл ұлт болмысының ажырамас бөлігі болуға тиіс. Қасым-Жомарт Тоқаев
Мемлекет басшысы атап өткендей, Қазақстан түбегейлі өзгерістер дәуіріне қадам басты. Біз біртұтас ұлт ретінде конституциялық реформаны сәтті жүзеге асырып жатырмыз, бұл тарихи мәні зор оқиға болып табылады. Президенттің пікірінше, оның елдің дамуына тигізетін ықпалы ерекше маңызды болады.
Сонымен қатар, президент жаңа Конституция ең алдымен жас ұрпақ үшін қабылданғанын атап өтті. Тек өз елін шын жанашырлықпен сүйетін ұрпақ қана Қазақстанның гүлденуіне баға жетпес үлес қоса алады. Мемлекеттің болашағы – патриоттық сезімі бар, шығармашыл және жауапты жастардың қолында. Қандай да қиындықтар мен кедергілерге қарамастан, біз тек алға сенімді қадам басуға міндеттіміз. Халқымыздың тарихи тағдыры – біздің қолымызда.
Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткендей, Қазақстанның дамуы мен өркендеуі өзімізге қажет, басқа ешкімге емес. Сондықтан қазіргі ұрпақ елдің жарқын болашағы үшін бар күшін салуы тиіс, біртұтас ұлт болып бірігіп, біз бұл "ұлы тарихи сапарда" жеңіске жетеміз. Бұл – біздің ең басты міндетіміз, біздің миссиямыз, деп мемлекет басшысы сеніммен жеткізді.
Әсіресе, Ұлыстың ұлы күні тазалық философиясын кеңінен дәріптеу маңызды. Ұлыстың ұлы күні Жер Ана да, еліміз де жаңарып жатқан осы тарихи сәтте айтылған тілектің мән-мағынасы айрықша деп ойлаймын. Сондықтан ең бастысы елімізге амандық, жерімізге тыныштық тілеймін. Қасиетті Отанымыз – Қазақстан Республикасы мәңгі жасасын! Ата заңымыз өз тұғырынан түспесін! Туымыз биікте желбіресін! Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын! Еліміздің төрт құбыласы түгел болсын!"Қасым-Жомарт Тоқаев
Бүгін, 21 наурызда, Қасым-Жомарт Тоқаев Түркістан облысына жұмыс сапарымен келді. Президент ең алдымен Хожа Ахмет Яссауи кесенесіне барды.