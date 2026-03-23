#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

23 наурызда Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде валюта бағамы қалай өзгерді

23 наурызда Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде валюта бағамы қалай өзгерді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.03.2026 11:03
Материалда Қазақстан Ұлттық банкіндегі ресми валюта бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта — АҚШ доллары, еуро және рубль бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 23 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамдары: АҚШ доллары – 481,88 теңге; еуро – 556,79 теңге; Ресей рублі – 5,71 теңге; Қытай юані – 70,03 теңге.

Айта кетейік, тәулік ішінде шетел валютасының бағасы өзгеріп отыруы мүмкін. Көрсетілген бағамдар – айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағалары.

Астана

АҚШ доллары: сатып алу – 479 теңге, сату – 486 теңге.

Еуро: сатып алу – 552 теңге, сату – 562 теңге.

Рубль: сатып алу – 5,8 теңге, сату – 6,2 теңге.

Алматы

АҚШ доллары: сатып алу – 481,75 теңге, сату – 484,01 теңге.

Еуро: сатып алу – 555,77 теңге, сату – 561,25 теңге.

Ресей рубль: сатып алу – 5,81 теңге, сату – 6,03 теңге.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: