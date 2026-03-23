23 наурызда Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде валюта бағамы қалай өзгерді
Материалда Қазақстан Ұлттық банкіндегі ресми валюта бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта — АҚШ доллары, еуро және рубль бағамы ұсынылған, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 23 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамдары: АҚШ доллары – 481,88 теңге; еуро – 556,79 теңге; Ресей рублі – 5,71 теңге; Қытай юані – 70,03 теңге.
Айта кетейік, тәулік ішінде шетел валютасының бағасы өзгеріп отыруы мүмкін. Көрсетілген бағамдар – айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағалары.
Астана
АҚШ доллары: сатып алу – 479 теңге, сату – 486 теңге.
Еуро: сатып алу – 552 теңге, сату – 562 теңге.
Рубль: сатып алу – 5,8 теңге, сату – 6,2 теңге.
Алматы
АҚШ доллары: сатып алу – 481,75 теңге, сату – 484,01 теңге.
Еуро: сатып алу – 555,77 теңге, сату – 561,25 теңге.
Ресей рубль: сатып алу – 5,81 теңге, сату – 6,03 теңге.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript