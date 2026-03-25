Қоғам

Алтын бағасы күрт өзгеріп жатыр

Алтын бағасы күрт өзгеріп жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.03.2026 10:46 Сурет: freepik
Сейсенбі күні таңертең металдардың құны айтарлықтай төмендеді. Әсіресе алтын қатарынан бесінші сауда сессиясында арзандап жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az деректеріне сәйкес, Қазақстан уақыты бойынша сағат 10:26-дағы жағдай бойынша Нью-Йорктегі Comex биржасында маусым айындағы алтын фьючерстерінің бағасы алдыңғы жабылу деңгейімен салыстырғанда 64,96 доллар немесе 1,46% төмендеп, бір трой унциясы үшін 4374,54 доллар болды.

Жалпы алғанда, кейінгі төрт күн ішінде қымбат металлдың бағасы 11,3% арзандаған.

Еске салайық, бұған дейін Таяу Шығыстағы қақтығыс салдарынан Қазақстанда қандай тауарлар қымбаттайтынын жазған едік.

Айдос Қали
