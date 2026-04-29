Алтын мен күміс бағасы күрт төмендеді
Әлемдік нарықта алтын мен басқа да бағалы металдардың құны айтарлықтай арзандады.
2026 жылдың маусым айында жеткізілетін алтын фьючерсінің бағасы COMEX биржасында бір трой унция үшін 4650 доллардан төмен түсіп, 13 сәуірден бергі ең төменгі деңгейге жетті.
Сағат 10:40-тағы мәлімет бойынша, алтын бағасы 1,12%-ға төмендеп, бір трой унциясы 4641,3 долларды құрады.
Ал 10:45-те көрсеткіш тағы да төмендеп, алтын фьючерсі 4638 доллар деңгейінде саудаланды. Бұл – 1,19%-ға төмендеу.
Сонымен қатар 2026 жылдың мамыр айында жеткізілетін күміс фьючерсінің бағасы да арзандап, бір трой унциясы 73,135 долларды құрады. Бұл көрсеткіш 2,52%-ға төмендегенін көрсетеді.
Сарапшылар бағалы металдар нарығындағы мұндай өзгерістерді жаһандық экономикалық ахуал мен инвесторлардың нарықтағы белсенділігімен байланыстырады.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript