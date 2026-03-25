Қоғам

Санитарлық авиация науқасты Таразға жедел жеткізді

Санитарлық авиация науқасты Таразға жедел жеткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.03.2026 12:45 Сурет: Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі
Кеше, 24 наурызда шұғыл медициналық көмекке мұқтаж науқасты тасымалдау және жедел түрде ауруханаға жеткізу мақсатында ТЖМ әуе кемесінің ұшуы жүзеге асырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Санитарлық авиация мамандары мен медицина қызметкерлерінің үйлесімді жұмысының нәтижесінде 1980 жылы туған әйел адам Тараз қаласына жеткізілді. Науқастың жағдайы білікті медициналық көмекті шұғыл түрде көрсетуді талап еткен.

Қызметтердің жедел әрекет етуі және экипаждың жоғары дайындық деңгейінің арқасында ұшу қалыпты режимде өтіп, науқас дәрігерлерге уақытылы тапсырылды.

"Қазәуеқұтқару" азаматтардың өмірі мен денсаулығын сақтау мақсатында тәулік бойы ұшуға дайындықты қамтамасыз етіп, құтқару міндеттерін орындауды жалғастырып жатыр".Төтенше жағдайлар министрлігі
Айдос Қали
