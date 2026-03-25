Ерболат Досаев қызметінен босатылды
Сурет: Алматы әкімдігі
Ерболат Досаев Президентінің Әкімшілігі басшысының орынбасары лауазымынан босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 25 наурызда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
"Мемлекет басшысының Жарлығымен Ерболат Асқарбекұлы Досаев Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Басшысының орынбасары лауазымынан босатылды", – делінген хабарламада.
Еске салайық, Ерболат Досаев бұл қызметке 2025 жылғы 19 қыркүйекте тағайындалған еді.
Мақаламен бөлісу
