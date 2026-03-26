Қоғам

Қазақстанда 35 жасқа дейінгі жастар қай салада жұмыс істей алады және қандай жалақыға үміттене алады

26.03.2026 09:41
Бүгін, 26 наурызда Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде 2026 жылдың басынан бері "Жастар практикасы" аясында сұранысқа ие мамандықтар туралы мәлімет берілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрлік ақпаратына сәйкес, 2026 жылы "Жастар практикасы" жобасы аясында 25 мың жас қазақстандықты жұмыспен қамту шараларымен қамту жоспарланып отыр.

"Жастар практикасына алған мамандығы (біліктілігі) бойынша бастапқы жұмыс тәжірибесін жинақтау мақсатында жасы 35-тен аспаған, білім беру ұйымдарының жұмыссыз түлектері қатыса алады. Бағдарламаға қатысу үшін Мансап орталығына өтініш беру қажет." Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Практикадан өту кезеңінде әрбір қатысушыға жұмыс беруші тарапынан тәлімгер бекітіледі, ол кәсіби білім мен практикалық дағдыларды меңгеруге ықпал етеді.

"Жастар практикасын" қаржыландыруды Еңбек ұтқырлығы орталығы "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы арқылы жалақыны ай сайын төлей отырып жүзеге асырады. Төлем жұмыс беруші ұсынған мәліметтер негізінде екінші деңгейдегі банктерде ашылған қатысушылардың ағымдағы (карталық) шоттарына ақша қаражатын аудару жолымен жүргізіледі. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

2026 жылғы ақпан–наурыз айларының қорытындысы бойынша жоба аясында 423 адам жұмыспен қамтылды.

Бағдарламаға қатысушылар жұмысқа орналасқан ең сұранысқа ие мамандықтар қатарында мейіргер (124 адам), заңгер (66 адам), шет тілі мұғалімі (57 адам), тәрбиеші (47 адам) және бастауыш сынып мұғалімі (43 адам) бар.

Республика бойынша орташа жалақы мөлшері 129,7 мың теңгені құрады.

Бұған дейін Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру мақсатында азаматтарды ерікті түрде қоныс аудару қағидаларына өзгерістер енгізу жобасын әзірлегені хабарланған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Алимент бойынша шетел азаматтарының қарызы – 47 млн теңге
2025 жылы қандай мамандықтар сұранысқа ие болды және олар бойынша қандай жалақы ұсынылды
Қазақстанда кадр тапшылығы қай елдердің азаматтары есебінен өтелуде
