Қоғам

Алимент бойынша шетел азаматтарының қарызы – 47 млн теңге

Фото: pixabay
2026 жылғы 26 наурызда Қазақстан Сенатында әділет вице-министрі Даниель Ваисов Қазақстанда тұратын балаларға алимент төлемейтін шетел азаматтары туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Вице-министрдің айтуынша, қазіргі таңда шетел азаматтарына қатысты 106 алимент өндірісі жүргізілуде.

"Олардың жалпы қарызы шамамен 47 млн теңге. Ресей азаматтарына – 73 өндіріс құжаты, 32 млн теңге; Өзбекстан азаматтарына – 24 өндіріс құжаты, 1,9 млн теңге; Украинадан – 2 өндіріс құжаты, Әзербайжаннан – 1. Беларусь пен Қырғызстан азаматтарына қалған сома тиесілі", – деді Даниель Ваисов.

Бұған дейін Сенат депутаттары азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек және құқықтық қатынастар туралы Конвенцияға өзгерістер енгізу хаттамасын ратификациялаған. Құжатта балалардың құқықтарын қорғау, алимент өндірісін мойындау және орындау мәселелеріне ерекше мән берілген.

Сонымен қатар, 2026 жылғы 13 наурызда Астана Әділет департаментінің басшысы Талгат Абубакир хабарлағандай, қазіргі уақытта астананың жеке сот орындаушыларының өндіріс округінде 27 025 алимент өндірісі тіркелген. Оның 3 161-і, жалпы сомасы 2,7 млрд теңге, проблемалық санатқа жатады.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
