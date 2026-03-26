Оқиғалар

Таиландқа турлар қымбаттайды

Таиланд үкіметі 2026 жылғы 26 наурыздан бастап дизель отыны мен бензинге берілетін мемлекеттік субсидияларды тоқтататынын мәлімдеді. Соның салдарынан жанармай бағасы орта есеппен 15%-ға өсті, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 13:49 Сурет: pixabay
Таиланд үкіметі 2026 жылғы 26 наурыздан бастап дизель отыны мен бензинге берілетін мемлекеттік субсидияларды тоқтататынын мәлімдеді. Соның салдарынан жанармай бағасы орта есеппен 15%-ға өсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жағдай жақын арада туристік қызметтердің қымбаттауына әкеледі. Оңтүстік-Шығыс Азиядағы ресейлік туроператордың бас өкілі Андрей Снетковтың айтуынша, ең алдымен жерүсті қызметтерінің бағасы өседі.

"Қысқа мерзімде трансфер, экскурсиялық бағдарламалар сияқты қызметтердің құны қазіргі деңгейден шамамен 10–15%-ға қымбаттайды. Бұл қазірдің өзінде сатылып қойған турларға әсер етпейді. Алайда туристік қызметтердің табыстылығы онсыз да жоғары емес болғандықтан, бағаның өсуінен қашу мүмкін емес, – деді ол.

Сарапшының сөзінше, туристік өнімнің кез келген құрамдас бөлігінің қымбаттауы жалпы тур бағасының өсуіне тікелей әсер етеді.

"Қазіргі таңда Таиландта жерүсті көлігінен бас тарту мүмкін емес. Туристерді тасымалдау негізінен дизель отыны арқылы жүзеге асырылады. Бұл үлкен автобустарға да, минивэндерге де, бизнес-класс жеңіл көліктеріне де қатысты. Жанармай бағасының қымбаттауы тасымал қызметтерінің, экскурсиялық бағдарламалардың және көлікке байланысты барлық қызметтердің құнына бірден әсер етеді, – деді сарапшы.

Сонымен қатар, Таиландтың Мұнай отыны қорын басқару комитеті АҚШ, Израиль және Иран арасындағы қарулы қақтығыстың салдарына байланысты бензин мен дизельге берілетін субсидияларды қысқарту туралы шешім қабылдады.

Нәтижесінде:

  • дизель отынының бағасы 38,94 батқа (1,19 доллар) дейін,
  • құрамында 20% этанолы бар газохол E20 – 36,05 батқа (1,10 доллар),
  • ал кәдімгі бензин 49,64 батқа (1,52 доллар) дейін қымбаттады.

Осы ретте Түркия да Таяу Шығыстағы шиеленіс аясында алдағы туристік маусымда миллиардтаған доллар табыстан айырылу қаупіне тап болып отыр.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Таиландқа 30 күнге визасыз: Қазақстан үкіметі келісімді бекітті
Қазақстандықтар Таиландқа әлі де визасыз бара алады
Картоп дағдарысы: неге кейбір аймақтарда баға әлі көтеріліп жатыр
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
