Қазақстанда инфляция қарқыны баяулап келеді
Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы таратқан мәліметке сәйкес, азық-түлік тауарлары арасында кейбір өнімдердің бағасы төмендеген.
Атап айтқанда, банан мен апельсин 3%-ға арзандаған. Көк шөп пен бұршақ дақылдарының бағасы 0,6%-ға, зефир – 0,5%-ға, ал кептірілген өрік 0,4%-ға төмендеген.
Жүзімдер 5,6%, сары май мен карамель – 1,2%, картоп – 0,8%, сүзбе – 0,6%, орамалар, кекстер – 0,4%, лимон мен жасымық 0,3% қымбаттады.
Азық-түлік емес тауарлардан кір жуғыш машиналар 1,2%, парацетамол – 0,8%, контактілі линзаларға арналған ерітінді – 0,7%, блендер – 0,6%, теледидарлар 0,4% арзандады. Бағаның өсуі қол сағаттарына –4%, цементке – 2,4%, жеке гигиена тауарларына – 1,5%, жуғыш және тазартқыш құралдарға – 0,7% байқалды.
Ақылы қызметтер саласында туристерге арналған медициналық сақтандыру – 1,9% арзандады. Клининг қызметтері 0,8%, косметолог қызметтері – 0,7%, компьютерлер мен ноутбуктарды жөндеу 0,3% қымбаттады.
Жылдық есепте 2026 жылғы сәуірде инфляция 10,6% құрап, наурыз айымен салыстырғанда 0,4 пайыздық тармаққа баяулады. Азық-түлік емес тауарларының бағасы 11,7%, азық-түлік тауарлар – 11,3%, ақылы қызметтер – 8,9% өсті.
Жылдық мәнде қырыққабат бағасы – 24,4%, сарымсақ – 7,8%, қызылша – 4,7%, банандар 1,7% арзандады. Алмұрт 10,8%, бал – 9,1%, мармелад – 7,6%, ашытқы – 7%, құмшекер – 4,2% қымбаттады.
Бір жыл ішінде үтіктің бағасы 20,7%, тіс пастасы – 14,6%, зарядтау құрылғылары – 6,8%, дастархан – 6,4%, ас үй пышағы – 2,5% өсті.
Заңгерлік қызметтер 10%, байланыс қызметтері – 3,2% қымбаттады.