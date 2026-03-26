Қазақстанда жертөлелер мен техникалық қабаттарды заңсыз иемдену фактілері көбейді
26 наурыз 2026 жылы Сенат депутаты Бекбол Орынбасаров тұрғын үй қатынастары саласындағы мәселелерді көтерді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Депутаттың айтуынша, жалпы тұрғын үй мүлкін заңсыз иемдену және меншіктен шығару фактілері елімізде жиілей түскен.
"Соңғы уақытта маған тұрғын үй иелері бірлестіктерінен көптеген шағымдар келіп түсті. Олардың талдауы көрсеткендей, жалпы меншіктегі мүлікті заңсыз иемдену мен тартып алу оқиғалары ерекше сипат ала бастады. Әсіресе, техникалық қабаттар мен жертөлелерді заңсыз қайта жабдықтап, кейін оларды сату практикасы қалыпты жағдайға айналып, азаматтардың құқықтарын елеулі түрде бұзып отыр. Бұл жағдайға ерекше назар аудару қажет, – деді Бекбол Орынбасаров.
Депутат атап өткендей, осындай заңсыздық нәтижесінде тұрғындар инженерлік жүйелерге, сорғы станцияларына және жылу түйіндеріне қол жеткізе алмай қалуда.
Бұл мәселе тұрғын үй қатынастары саласындағы құқық бұзушылықтардың күрделілігін көрсетіп, мемлекеттік органдардың бақылауын күшейтуді талап етеді.
"Мұндай әрекеттер ғимараттардың қауіпсіздігіне тікелей қауіп төндіреді, апаттар мен төтенше жағдайлардың пайда болу мүмкіндігін күрт арттырады, бұл азаматтардың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп әкеледі. Сонымен қатар, заңсыз қайта жоспарлау инженерлік жүйелерге қосымша жүктеме түсіреді, бұл тұрғын үйлер кешендерін жобалау кезінде қарастырылмаған. Сондықтан тұрғын үй заңнамасын сақтау бойынша бақылауды күшейту қажет, – деді депутат.
Осыған байланысты Бекбол Орынбасаров келесі шараларды ұсынды:
- Жалпы тұрғын үй мүлкін иемденудің заңдылығын және техникалық бөлмелерді қайта жоспарлау үшін берілген рұқсаттардың дұрыстығын тексеру;
- Техникалық қабаттарды, жертөлелер мен автотұрақтарды кондоминиум құрамына қайтару үшін мәмілелерді заңсыз деп тану және прокурорлық шараларды қолдану;
- Жеке меншік иелері жиналыстарының хаттамаларын бұрмалау және жалпы мүлікті заңсыз иемдену үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікті күшейту мәселесін қарастыру.
Айта кетейік, 2025 жылы Қазақстанда кондоминиум объектілерін басқаруға қатысты жаңа ережелер бекітілген.
Бұл ұсыныстар тұрғын үй қауіпсіздігін қамтамасыз ету және азаматтардың құқықтарын қорғау үшін заңнамалық бақылауды күшейтудің маңыздылығын көрсетеді.
