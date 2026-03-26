Жол қозғалысы ережелерін жүйелі түрде бұзатындарды жеңілдіктерден айыру керек – депутат ұсыныс жасады
Сенат депутаты, бұрынғы Ішкі істер вице-министрі Марат Қожаев 26 наурыз 2026 жылы жол қозғалысы ережелерін жүйелі түрде бұзатын жүргізушілерге жауапкершілікті күшейту қажет екенін айтты.
Журналистер жиі жол ережесін бұзатындарды анықтап, жазалау мүмкін емес пе деп сұрады.
"Полиция еш нәрсеге көз жұма қарамайды. Бірақ полицейлердің күші мен құрал-жабдықтары әр жағдайды толық бақылауға жетпейді. Әр жылдамдықты асырушыны бір полицей қадағаласа да мүмкін емес. Сондықтан ережені өзгерту керек. Мұндай құқықбұзушыларға қатысты заңды қатаңдату қажет, – деді Марат Қожаев.
Оның айтуынша, көбі заңды орындаушы жүргізушілер, ал жүйелі бұзушылар тек 5-6% құрайды.
"Жүйелі түрде жол қозғалысы ережелерін бұзатындар – 100 немесе одан да көп құқықбұзушылық жасағандар. Олардан алдымен барлық жеңілдіктерді алып тастау керек: айыппұл төлеудегі 50% жеңілдік болмауы тиіс. Егер ол бұзушы болса, толық төлеуге міндетті. Сонымен қатар, жүргізуші куәлігін алып, қайта тапсыруға жіберу керек. Мысалы, Германияда мұндай жүргізушілер үшін арнайы "Идиотен тест" деген сынақтар бар. Осы тәртіпті қатаңдату қажет, – деді сенатор.
Айта кетейік, 21 наурыз 2026 жылы Алматыда Zeekr маркалы автокөліктің жүргізушісі қарсы жолаққа шығып, Mercedes автокөлігімен соқтығысты. Қайғылы жол-көлік оқиғасында Mercedes жүргізушісі мен екі жолаушы оқиға орнында қаза тапты.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript