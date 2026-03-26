#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Қоғам

Жол қозғалысы ережелерін жүйелі түрде бұзатындарды жеңілдіктерден айыру керек – депутат ұсыныс жасады

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 13:29 Фото: Zakon.kz
Сенат депутаты, бұрынғы Ішкі істер вице-министрі Марат Қожаев 26 наурыз 2026 жылы жол қозғалысы ережелерін жүйелі түрде бұзатын жүргізушілерге жауапкершілікті күшейту қажет екенін айтты.

Журналистер жиі жол ережесін бұзатындарды анықтап, жазалау мүмкін емес пе деп сұрады.

"Полиция еш нәрсеге көз жұма қарамайды. Бірақ полицейлердің күші мен құрал-жабдықтары әр жағдайды толық бақылауға жетпейді. Әр жылдамдықты асырушыны бір полицей қадағаласа да мүмкін емес. Сондықтан ережені өзгерту керек. Мұндай құқықбұзушыларға қатысты заңды қатаңдату қажет, – деді Марат Қожаев.

Оның айтуынша, көбі заңды орындаушы жүргізушілер, ал жүйелі бұзушылар тек 5-6% құрайды.

"Жүйелі түрде жол қозғалысы ережелерін бұзатындар – 100 немесе одан да көп құқықбұзушылық жасағандар. Олардан алдымен барлық жеңілдіктерді алып тастау керек: айыппұл төлеудегі 50% жеңілдік болмауы тиіс. Егер ол бұзушы болса, толық төлеуге міндетті. Сонымен қатар, жүргізуші куәлігін алып, қайта тапсыруға жіберу керек. Мысалы, Германияда мұндай жүргізушілер үшін арнайы "Идиотен тест" деген сынақтар бар. Осы тәртіпті қатаңдату қажет, – деді сенатор.

Айта кетейік, 21 наурыз 2026 жылы Алматыда Zeekr маркалы автокөліктің жүргізушісі қарсы жолаққа шығып, Mercedes автокөлігімен соқтығысты. Қайғылы жол-көлік оқиғасында Mercedes жүргізушісі мен екі жолаушы оқиға орнында қаза тапты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақстанда Жол қозғалысы ережелеріне жаңа өзгерістер енгізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: