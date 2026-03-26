Қарағанды облысында 14 теміржол нысаны қайта жаңғыртылмақ
Қарағанды облысында 10 теміржол вокзалы мен төрт жолаушылар платформасына күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр.
Бұл жолаушыларды қабылдау мүмкіндігін арттырып, теміржол қызметінің сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Құрылыс-монтаж жұмыстары жалғасады, деп жазады qazaqstan.tv.
Жоспар бойынша Қарағанды облысы аумағындағы 14 теміржол нысанын қайта жаңғырту көзделген.
Оған үш жобалау және бес 1960 жылдары салынған. Содан бері мұндай ауқымды күрделі жөндеу жүргізілмеген.
Мысалы, Қарағанды-Сұрыптауда мүмкіндігі шектеулі жандар үшін көтергіш механизмдер орнатылады. Сосын электр жабдықтары істен шыққан жағдайда қосымша генератор қойылады. Ержан Қашқынбек, құрылыс учаскесінің басшысы
