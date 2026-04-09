Қоғам

Қарағандыда алаяқтық схемалар әшкереленді

Фото: Zakon.kz
Қарағанды облысында республикалық "Анти-фрауд" жедел-профилактикалық операциясы қарқынды жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция киберқылмыскерлердің жолын кесіп, миллиондаған теңге қаржылық шығынның алдын алды.

Қарағанды облысы ПД бастығының бірінші орынбасары Қуаныш Орынбетовтың айтуынша, операцияға бірнеше қызметтің күші жұмылдырылған. Киберқылмысқа қарсы бөлімшелер мен учаскелік инспекторлар біріккен күшпен жұмыс істеп, қылмысты анықтаудан бастап, алдын алу шараларын жүргізуге дейін кешенді жүйе құрған.

Жедел шаралардың нәтижесі де бар. Мәселен, 48 жастағы қарағандылық әйел 70 жастағы туысына 2,5 млн теңгеден астам несие рәсімдеп, оның сенімін пайдаланған. Ал Астана мен Батыс Қазақстан облысының тұрғындары интернет арқылы автожабдық пен көлік жеткізуге қатысты жалған хабарлар таратып, азаматтарды алдаған.

Полиция осындай "көлеңкелі инфрақұрылымды" жойып, дроп-схемаларды да бақылауға алған. 12 дроппер пен бір дроповодқа қатысты қылмыстық іс қозғалып, үш тұлға жауапқа тартылды.

18 жастағы жасөспірім өзінің банк картасын үшінші тұлғаларға беріп, 1,5 млн теңгеден астам қаражаттың заңсыз айналымына жол ашқан.

Жалпы, операция аясында 28 қылмыс ашылып, "Антифрод-орталық" жүйесі арқылы 10 млн теңгеден астам қаржы бұғатталған, 251 дроп анықталған, "Киберқадағалау" жүйесі арқылы 3336 құқыққа қарсы сілтеме мен интернет-ресурс тоқтатылған. Сонымен қатар профилактикалық жұмыс ауқымды жүргізіліп, 15 мыңнан астам пәтер араланып, 177 кездесу өткізілген, 41 мыңнан астам ақпараттық материал таратылған.

Айдос Қали
Көркем гимнастикадан әлем кубогының кезеңі: Ташкентте ел намысын кімдер қорғайды
21:20, 09 сәуір 2026
Көркем гимнастикадан әлем кубогының кезеңі: Ташкентте ел намысын кімдер қорғайды
Қарағанды облысында балалар қауіпсіздігіне бағытталған ауқымды тексеру ұйымдастырылды
12:30, 02 наурыз 2026
Қарағанды облысында балалар қауіпсіздігіне бағытталған ауқымды тексеру ұйымдастырылды
Қарағандыда полиция мас күйде көлік басқарған жүргізушіні тоқтатты
12:10, 23 шілде 2025
Қарағандыда полиция мас күйде көлік басқарған жүргізушіні тоқтатты
Видеообзор победного матча Александра Бублика на турнире в Монте-Карло
00:12, 10 сәуір 2026
Видеообзор победного матча Александра Бублика на турнире в Монте-Карло
Бибисара Асаубаева одержала сенсационную победу на престижном турнире по шахматам
23:31, 09 сәуір 2026
Бибисара Асаубаева одержала сенсационную победу на престижном турнире по шахматам
Камшыбек Кункабаев возвращается в ринг в Англии: есть дата
23:09, 09 сәуір 2026
Камшыбек Кункабаев возвращается в ринг в Англии: есть дата
Чемпионка Паралимпиады-2024 из Казахстана и известный дзюдоист стали родителями
22:35, 09 сәуір 2026
Чемпионка Паралимпиады-2024 из Казахстана и известный дзюдоист стали родителями
