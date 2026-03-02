#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
497.56
586.92
6.44
Оқиғалар

Қарағанды облысында балалар қауіпсіздігіне бағытталған ауқымды тексеру ұйымдастырылды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 12:30 Фото: Zakon.kz
Қарағанды облысында "Жасөспірім" республикалық жедел-профилактикалық іс-шарасы өтіп жатыр.

28 ақпанда қолға алынған бұл акция жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алуға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.

Алғашқы екі күннің қорытындысы бойынша 133 жасөспірім түнгі уақытта заңды өкілдерсіз көшеде жүрген. 11 жасөспірім Бейімдеу орталығына орналастырылды.

Сонымен қатар девиантты мінез-құлық белгілері бар 19 бала анықталып, олармен жеке профилактикалық жұмыс жүргізу жоспарланды.

Рейд нәтижесінде 170 құқық бұзушылық анықталды.

Атап айтқанда:

  •  балалардың түнгі уақытта үйден тыс жерде жүруінің 127 фактісі;
  •  жасөспірімдердің ойын-сауық орындарында болуының 6 фактісі тіркелді.

Тексеру барысында ересектердің де жауапкершілігі қаралды. Балаларын бақылаусыз қалдырған 25 ата-ана әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Сондай-ақ кәмелетке толмағандарға алкоголь өнімдері мен темекі сатқан төрт кәсіпкер жазаланды. Бір ересек адам жасөспірімді ішімдік ішуге тартқаны үшін жауапқа тартылады.

Балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру және құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында полиция жергілікті әкімдіктерге қолжетімді спорт секциялары мен үйірмелер санын арттыру жөнінде үш ұсыныс жолдады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қызылордада 84 кәмелетке толмаған жасөспірім полицияға жеткізілді
14:13, Бүгін
Қызылордада 84 кәмелетке толмаған жасөспірім полицияға жеткізілді
Қарағанды облысында қауіпсіздікті сақтамаған жүргізушілер жазаға тартылуда
09:35, 23 ақпан 2026
Қарағанды облысында қауіпсіздікті сақтамаған жүргізушілер жазаға тартылуда
Атырау облысында бір күнде 6 шетелдік елден шығарылды
19:22, 15 қазан 2024
Атырау облысында бір күнде 6 шетелдік елден шығарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
15:22, Бүгін
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
14:44, Бүгін
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
14:18, Бүгін
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
"Кызылжар" обновил логотип клуба
13:47, Бүгін
"Кызылжар" обновил логотип клуба
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: