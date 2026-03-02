Қарағанды облысында балалар қауіпсіздігіне бағытталған ауқымды тексеру ұйымдастырылды
28 ақпанда қолға алынған бұл акция жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алуға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.
Алғашқы екі күннің қорытындысы бойынша 133 жасөспірім түнгі уақытта заңды өкілдерсіз көшеде жүрген. 11 жасөспірім Бейімдеу орталығына орналастырылды.
Сонымен қатар девиантты мінез-құлық белгілері бар 19 бала анықталып, олармен жеке профилактикалық жұмыс жүргізу жоспарланды.
Рейд нәтижесінде 170 құқық бұзушылық анықталды.
Атап айтқанда:
- балалардың түнгі уақытта үйден тыс жерде жүруінің 127 фактісі;
- жасөспірімдердің ойын-сауық орындарында болуының 6 фактісі тіркелді.
Тексеру барысында ересектердің де жауапкершілігі қаралды. Балаларын бақылаусыз қалдырған 25 ата-ана әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Сондай-ақ кәмелетке толмағандарға алкоголь өнімдері мен темекі сатқан төрт кәсіпкер жазаланды. Бір ересек адам жасөспірімді ішімдік ішуге тартқаны үшін жауапқа тартылады.
Балалардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру және құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында полиция жергілікті әкімдіктерге қолжетімді спорт секциялары мен үйірмелер санын арттыру жөнінде үш ұсыныс жолдады.