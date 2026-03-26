Қоғам

ҰҚШҰ Ирандағы жағдайға байланысты маңызды мәлімдеме жасады

26.03.2026 13:07 Фото: akorda.kz
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының (ҰҚШҰ) Парламенттік Ассамблея Кеңесі Таяу Шығыста және Иран маңында жағдайдың ушығуына байланысты мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарияланған құжатта аймақтағы шиеленістің күрт өсуіне алаңдаушылық білдірілді. Кеңестің пікірінше, бұл шиеленіс аймаққа қатысы жоқ күштердің провокациялық әрекеттерінен туындаған, олардың мақсаты – Иран маңындағы жағдайды тұрақсыздандыру.

Парламентарийлер мұндай әрекеттердің халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке айтарлықтай қауіп төндіретінін айтты. Сонымен қатар, мәлімдемеде суверенді мемлекеттерге қатысты күш қолданудың және күшпен қорқыту әрекеттерінің қабылданбайтындығы атап өтілді.

ҰҚШҰ ПА Кеңесі барлық тараптарды барынша сабырлы болуға, диалогты қайта бастауға және бар келіспеушіліктерді бейбіт жолмен шешуге шақырды.

Сонымен қатар, құжатта Иран үкіметі мен халқына қолдау білдірілді:

"Біз күш қолдануды қабылдамаймыз және барлық келіспеушіліктерді тек диалог, өзара құрмет, халықаралық құқықтың жалпыға мойындалған қағидалары мен нормалары және БҰҰ жарғысына сәйкес бейбіт жолмен шешуді ұсынамыз".

Айта кетейік, 2026 жылғы 23 наурызда АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен бес күндік уақытша тоқтату туралы хабарлаған болатын.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев ҰҚШҰ-ға мүше елдер парламенттері палаталарының спикерлерімен не талқылады
13:04, 03 маусым 2024
Тоқаев ҰҚШҰ-ға мүше елдер парламенттері палаталарының спикерлерімен не талқылады
Қасым-Жомарт Тоқаев Ауғанстандағы жағдайға айрықша тоқталды
12:51, 03 маусым 2024
Қасым-Жомарт Тоқаев Ауғанстандағы жағдайға айрықша тоқталды
Қазақстан Президенті ҰҚШҰ-ға мүше елдер парламенттері палаталарының спикерлерімен кездесті
12:47, 03 маусым 2024
Қазақстан Президенті ҰҚШҰ-ға мүше елдер парламенттері палаталарының спикерлерімен кездесті
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Футболист "Крыльев Советов" прокомментировал слухи об уходе Магомеда Адиева из клуба
14:52, Бүгін
Футболист "Крыльев Советов" прокомментировал слухи об уходе Магомеда Адиева из клуба
Балкибекова или Кызайбай: в Казахстане пояснили, кто из них должен быть лидером
14:30, Бүгін
Балкибекова или Кызайбай: в Казахстане пояснили, кто из них должен быть лидером
Елена Рыбакина повторила достижение великих теннисисток из России и Беларуси
14:11, Бүгін
Елена Рыбакина повторила достижение великих теннисисток из России и Беларуси
Известный тренер дал высокую оценку игре Казахстан - Намибия
13:49, Бүгін
Известный тренер дал высокую оценку игре Казахстан - Намибия
