ҰҚШҰ Ирандағы жағдайға байланысты маңызды мәлімдеме жасады
Жарияланған құжатта аймақтағы шиеленістің күрт өсуіне алаңдаушылық білдірілді. Кеңестің пікірінше, бұл шиеленіс аймаққа қатысы жоқ күштердің провокациялық әрекеттерінен туындаған, олардың мақсаты – Иран маңындағы жағдайды тұрақсыздандыру.
Парламентарийлер мұндай әрекеттердің халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке айтарлықтай қауіп төндіретінін айтты. Сонымен қатар, мәлімдемеде суверенді мемлекеттерге қатысты күш қолданудың және күшпен қорқыту әрекеттерінің қабылданбайтындығы атап өтілді.
ҰҚШҰ ПА Кеңесі барлық тараптарды барынша сабырлы болуға, диалогты қайта бастауға және бар келіспеушіліктерді бейбіт жолмен шешуге шақырды.
Сонымен қатар, құжатта Иран үкіметі мен халқына қолдау білдірілді:
"Біз күш қолдануды қабылдамаймыз және барлық келіспеушіліктерді тек диалог, өзара құрмет, халықаралық құқықтың жалпыға мойындалған қағидалары мен нормалары және БҰҰ жарғысына сәйкес бейбіт жолмен шешуді ұсынамыз".
Айта кетейік, 2026 жылғы 23 наурызда АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен бес күндік уақытша тоқтату туралы хабарлаған болатын.