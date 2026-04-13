Қоғам

Президент ҰҚШҰ Бас хатшысын қабылдады

Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының хатшысы президентпен кездесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.04.2026 16:21 Сурет: akorda.kz
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының (ҰҚШҰ) Бас хатшысы Таалатбек Масадыков-ты қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты 2026 жылдың 13 сәуірінде Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Таалатбек Масадыков Қасым-Жомарт Тоқаевқа ҰҚШҰ Бас хатшысы лауазымындағы жоспарын таныстырды. Кездесуде Ұйым қызметінің негізгі бағыттары бойынша, соның ішінде тұрақты жұмыс органдарының міндеттеріне қатысты көптеген мәселе талқыланды.

Мемлекет басшысы Ұйымды одан әрі дамытуға арналған бірқатар ұсынысымен бөлісіп, Қазақстан тарапы ҰҚШҰ аясындағы ынтымақтастықты нығайтуға дайын екенін айтты.

Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
