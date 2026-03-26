#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
481.83
556.8
5.85
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
481.83
556.8
5.85
Қоғам

Шахтинскте әйелінің қазасына күйзелген еркек жаппай адам өлтіруге оқталған

Полиция, задержание, арест, задержанный , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 22:14 Фото: Zakon.kz
Қарағанды облысындағы ер адам қасақана газ баллонын жарып, сегіз адамды жаралады, деп хабарлайды Zakon.kz.

KTK дерегіне сүйенсек, ақпан айында әйелі ауырып көз жұмған соң қатты күйзеліске түскен азамат екі бөлмелі пәтерде қызымен бірге тұрып жатқан. Кеше түнде тұрғындар ұйқыға кетерде подъезд ішін газ иісі басқанын байқап, құтқарушылар мен полицейлерді шақырады. Сөйтсе, төртінші қабаттағы тұрғын газды қосып, "бәріңді өлтірем" деп айқайлайды. Полицейлер тұрғындарды эвакуациялап үлгерген. Айтқанынан қайтпаған 40 жастағы дәнекерлеуші сіріңкені әдейі жағып жіберген. Жарылыстан өзі жарақат алса да, балкон арқылы көрші подъезге өтіп, ол жақта да газ балонын жармақшы болған кезде ұсталды.

Қазір аталмыш жәйтке қатысты бірнеше баппен қылмыстық іс қозғалды. Ал жарылыс жасаған азамат, тағы екі тұрғын және эвакуациялау кезінде жарақат алған бес полицейді күйік шалып, олар ауруханада жатыр.

"Сегіз адам ауруханада жатыр. Бір науқас жансақтау бөлімшесінде. Қалғандарының жағдайы тұрақты, емделіп жатыр". Берік Төлеубаев, Х.Ж. Мақажанов атындағы көпсалалы аурухананың травматология орталығының басшысы:

Бұған дейін Талдықорғанда бірқатар құқық бұзушылықтың жолы кесілгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: