Ақмола облысында ер адамға адам өлтіруге оқталғаны үшін 10 жыл жаза тағайындалды
Соттың баспасөз қызметінің хабарлауынша, айыпталушы бұрынғы жұбайының жұмыс орнына ас үй пышағын алып барған. Кездесу барысында екеуінің арасында жанжал туындаған.
"Сөзге келіспей қалғаннан кейін әйел адам дәретханаға кеткен. Артынан ер адам барып, оның арқасына пышақ сұққан. Әйел қашып шыққанда, ер адам артынан жүгіріп жетіп, тағы бірнеше рет пышақ жарақатын салған. Көшеге шыққан соң да қуып жетіп, тағы соққылар жасаған. Барлығы тоғыз рет пышақтаған. Көшеде болған куәгерлер оны ұстап, полиция қызметкерлеріне тапсырған", – делінген сот хабарламасында.
Сараптама нәтижесі бойынша, ер адамның есірткіге тәуелді екені анықталып, оған мәжбүрлі ем тағайындалды. Сотта ол өз кінәсін мойындамаған, әрекетін "қорқытпақ болғанымен" түсіндірген.
Сот үкімімен сотталушы 10 жылға бас бостандығынан айырылды, сондай-ақ жәбірленушінің емделу шығындарын өтеу туралы азаматтық талап қанағаттандырылды. Бұған қоса, оған жазаны өтеу орнында есірткіге тәуелділіктен мәжбүрлі ем алу міндеттелді.
Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.
Айта кетейік, бұған дейін, 30 қазанда Батыс Қазақстан облысында ер адам бұрынғы әйелін аяусыз өлтіріп, оның бауырына шабуыл жасағаны үшін сотталған еді.