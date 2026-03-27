#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
482.53
555.44
5.92
Қоғам

Дәрігерлер Қазақстандағы онкологиялық аурулар бойынша алаңдатарлық статистиканы жариялады

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.03.2026 17:21 Фото: akorda.kz
Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы басқарма төрағасы Эрик Байжүнісов Орталық коммуникациялар қызметінде (ОКҚ) өткен брифингте Қазақстанда онкологиялық аурулар қаншалықты жиі анықталатыны туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Эрик Байжүнісовтің айтуынша, 2025 жылы Қазақстанда қатерлі ісіктен 13 886 адам қайтыс болған.

"Бұл үрдіс сақталып отыр. Жыл сайын елімізде түрлі қатерлі ісік түрлерінен 13–15 мың адам көз жұмады", – деді ол.

Оның сөзінше, медицина неғұрлым дамыған сайын, ауруды анықтау жиілігі де арта түседі.

"Қазақстанда жыл сайын шамамен 41 мың адамға қатерлі ісік диагнозы қойылады. Бұл дегеніміз – күніне орта есеппен 113 жаңа науқас анықталады деген сөз. Қазіргі таңда онкологиялық аурулар бойынша есепте 234 мың адам тіркелген. Бұл көрсеткіштер кең ауқымды скринингтер мен ерте диагностиканың нәтижесі. Қатерлі ісік неғұрлым ерте кезеңде анықталса, науқастардың өмір сүру ұзақтығы мен тірі қалу мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Соңғы жылдары бұл көрсеткіштер жақсарып келеді, және бұл – сөзсіз маңызды жетістік", – деп қорытындылады спикер.

Бұған дейін Алматыда 500 келіден астам есірткі тәркіленгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда неліктен онкологиялық аурулар саны өсуде – дәрігердің түсініктемесі
13:40, 10 маусым 2025
Қазақстанда неліктен онкологиялық аурулар саны өсуде – дәрігердің түсініктемесі
Қазақстанда жұқпалы аурулар қаупі жоғары өңірлер аталды
13:14, 20 ақпан 2026
Қазақстанда жұқпалы аурулар қаупі жоғары өңірлер аталды
Қазақстандағы жолдардан 2 мыңнан астам ақау анықталды
16:57, 30 қазан 2025
Қазақстандағы жолдардан 2 мыңнан астам ақау анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Со счётом 3:1 завершился матч Казахстана в отборе на ЕВРО-2027
21:54, Бүгін
Со счётом 3:1 завершился матч Казахстана в отборе на ЕВРО-2027
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал важную победу в КХЛ
21:39, Бүгін
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал важную победу в КХЛ
Стали известны финалисты чемпионата Казахстана по хоккею
21:10, Бүгін
Стали известны финалисты чемпионата Казахстана по хоккею
Чемпион мира по борьбе из Казахстана провёл схватку с топовым белорусом в Узбекистане
21:01, Бүгін
Чемпион мира по борьбе из Казахстана провёл схватку с топовым белорусом в Узбекистане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: