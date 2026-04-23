#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
461.37
542.16
6.14
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
461.37
542.16
6.14
Қоғам

Қазақстанда қауіпті аурулар бойынша көрсеткіштер төмендеді

23.04.2026 14:09 Фото: Zakon.kz
Ұлттық қоғамдық денсаулық орталығы жанындағы иммунопрофилактика орталығының басшысы Нұршай Әзімбаева 2026 жылғы 23 сәуірде ОКҚ брифингінде елімізде бірқатар қауіпті аурулар бойынша сырқаттанушылықтың азайғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, эпидемиялық паротит, А және В вирустық гепатиттері, сондай-ақ қызамық бойынша көрсеткіштер айтарлықтай төмендеген.

"Қазақстан Республикасының ұлттық екпе күнтізбесі Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынымдарына сәйкес келеді және дамыған елдердің иммундау кестесіне ұқсас. Соңғы 35 жылда иммундау саясатының арқасында эпидемиялық паротит 1990 жылғы 12 194 жағдайдан 2025 жылы 1 жағдайға дейін азайды. А гепатиті 80 еседен астам, В гепатиті 94 еседен астам, ал қызамық 180 еседен астам төмендеді", – деді Нұршай Әзімбаева.

Сондай-ақ дәрігердің мәліметінше, елде бірқатар аурулар бойынша тұрақты түрде төмен деңгей сақталып отыр.

Атап айтқанда:

  •  сіреспе жылына 2-6 жағдай аралығында тіркеледі;
  •  1996 жылдан бері полиомиелит дерегі тіркелмеген;
  •  2009 жылдан бері дифтерия анықталмаған.

Маманның айтуынша, бұл нәтижелер ұлттық вакцинация саясатының тиімділігін көрсетеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: