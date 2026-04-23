Оқиғалар

Тоқаев Германия экономикасы Шығыс комитетінің басқарма төрағасымен келіссөздер жүргізді

Тоқаев Германия экономикасы Шығыс комитетінің басқарма төрағасын қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.04.2026 18:11 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы 2026 жылғы 23 сәуірде Германия экономикасы Шығыс комитетінің басқарма төрағасы Катрина Клаас-Мюльхойзерді қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда мәліметіне сүйенсек, Қасым-Жомарт Тоқаев пен Германия экономикасы Шығыс комитетінің басқарма төрағасы, CLAAS Group байқаушылар кеңесінің төрағасы Катрина Клаас-Мюльхойзер қазақ-герман экономикалық ынтымақтастығын одан әрі нығайту перспективасын талқылады.

Президент екіжақты байланыстарды дамытуға елеулі үлес қосқаны үшін Басқарма төрағасына алғыс айтып, бірлескен бастамалар мен жобаларды қолдау жалғасатынына сенім білдірді.

Катрина Клаас-Мюльхойзер Қасым-Жомарт Тоқаев пен Қазақстан халқын жаңа Конституция қабылдау бойынша референдумның табысты өтуімен құттықтады.

"Әңгімелесу барысында сауда, инвестиция, өнеркәсіп бағыттарындағы ықпалдастықтың мүмкіндіктері мол екеніне назар аударылды. Екі елдің энергетика, машина жасау, агроөнеркәсіп кешені, логистика және су ресурстарын басқару сияқты салалардағы өзара кооперациясын күшейтуге мән берілді". Ақорда

Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев пен Катрина Клаас-Мюльхойзер алдағы уақытта өтетін С5+Германия форматындағы диалогтың күн тәртібін талқылап, сауда-экономикалық қатынастарды кеңейтуге уағдаласты.

Оқи отырыңыз
Тоқаев Германия экономикасы Шығыс комитетінің басқарма төрағасы Катрина Клаас-Мюльхойзерді қабылдады
13:02, 15 мамыр 2024
Тоқаев Германия экономикасы Шығыс комитетінің басқарма төрағасы Катрина Клаас-Мюльхойзерді қабылдады
Мемлекет басшысы G42 компаниясының басқарма төрағасы Пенг Сяоны қабылдады
18:57, 30 қазан 2024
Мемлекет басшысы G42 компаниясының басқарма төрағасы Пенг Сяоны қабылдады
Мемлекет басшысы "Бәйтерек" холдингінің басқарма төрағасын қабылдады
17:41, 23 желтоқсан 2025
Мемлекет басшысы "Бәйтерек" холдингінің басқарма төрағасын қабылдады
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В шаге от сенсации: сборная Казахстана по хоккею закошмарила фаворитов чемпионата мира
17:44, Бүгін
В шаге от сенсации: сборная Казахстана по хоккею закошмарила фаворитов чемпионата мира
Ига Швёнтек поделилась своими ожиданиями от игры в Мадриде
17:34, Бүгін
Ига Швёнтек поделилась своими ожиданиями от игры в Мадриде
Разгромом обернулся матч второй ракетки Казахстана на супертурнире в Мадриде
17:16, Бүгін
Разгромом обернулся матч второй ракетки Казахстана на супертурнире в Мадриде
Дисквалифицировавшая наставника Рыбакиной функционер покинула пост главы WTA
17:03, Бүгін
Дисквалифицировавшая наставника Рыбакиной функционер покинула пост главы WTA
