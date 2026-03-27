"Қазірден-ақ мінезді": Алматы хайуанаттар бағында амур жолбарыстарының үш шөнжігі дүниеге келді
Сурет: бейнежазба скриншоты
Алматы хайуанаттар бағында көптен күткен оқиға орын алды. Амур жолбарыстары Бентли мен Яргидің үш күшігі дүниеге келді. Жағымды жаңалықты зообақ қызметкерлері 2026 жылғы 27 наурызда ресми түрде хабарлап, әлеуметтік желілерде әсерлі видеолар жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Белгілі болғандай, шөнжіктер 11 қаңтарда туған. Бірақ алғашқы айларын анасымен бірге жайлы үйшікте өткізіп, көпшілікке көрсетілмеген. Осы уақыт бойы зоопарк қызметкерлері жыртқыштардың тыныштығын сақтап, олардың табиғи жағдайда жетіліп, күшеюіне мүмкіндік берген.
"Қазір кішкентай жолбарыстар 2,5 айлық, олардың денсаулығы өте жақсы. Әлі де ана сүтін еміп жүрсе де, еттің дәмін де татып көре бастады. Ең бастысы – олар қоршаған ортаны зерттеу үшін үлкен вольерге шықты!",- делінген зообақ ақпаратында.
