#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

"Қазірден-ақ мінезді": Алматы хайуанаттар бағында амур жолбарыстарының үш шөнжігі дүниеге келді

27.03.2026 21:07 Сурет: бейнежазба скриншоты
Алматы хайуанаттар бағында көптен күткен оқиға орын алды. Амур жолбарыстары Бентли мен Яргидің үш күшігі дүниеге келді. Жағымды жаңалықты зообақ қызметкерлері 2026 жылғы 27 наурызда ресми түрде хабарлап, әлеуметтік желілерде әсерлі видеолар жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, шөнжіктер 11 қаңтарда туған. Бірақ алғашқы айларын анасымен бірге жайлы үйшікте өткізіп, көпшілікке көрсетілмеген. Осы уақыт бойы зоопарк қызметкерлері жыртқыштардың тыныштығын сақтап, олардың табиғи жағдайда жетіліп, күшеюіне мүмкіндік берген.

"Қазір кішкентай жолбарыстар 2,5 айлық, олардың денсаулығы өте жақсы. Әлі де ана сүтін еміп жүрсе де, еттің дәмін де татып көре бастады. Ең бастысы – олар қоршаған ортаны зерттеу үшін үлкен вольерге шықты!",- делінген зообақ ақпаратында.

Бұған дейін Ресейдің Қазақстанға төрт амур жолбарысын қашан беретіндігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Сүйкімді Бәйшешек": Алматы хайуанаттар бағында елік дүниеге келді
14:51, 08 тамыз 2023
"Сүйкімді Бәйшешек": Алматы хайуанаттар бағында елік дүниеге келді
Ақ кірекей, Амур жолбарысы: Алматы хайуанаттар бағында жаңа жануарлар пайда болды
11:14, 12 қаңтар 2024
Ақ кірекей, Амур жолбарысы: Алматы хайуанаттар бағында жаңа жануарлар пайда болды
Қарағанды хайуанаттар бағында қоңыр қонжық дүниеге келді
17:10, 08 сәуір 2024
Қарағанды хайуанаттар бағында қоңыр қонжық дүниеге келді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: