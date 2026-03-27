#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
482.53
555.44
5.92
Қоғам

Тұман, жаңбыр және найзағай: 28 наурызда Қазақстанның қай өңірлерінде дауылды ескерту жарияланды

Фото: unsplash
2026 жылғы 28 наурызда Қазақстанның бірнеше өңірінде дауылды ескерту жарияланды. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атырау облысы: Түнде және таңертең батыс пен оңтүстікте жаңбыр, найзағай күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан, шығыстан соғады, екпіні 15–20 м/с. Атырауда таңертең және күндіз жаңбыр, найзағай болады.

Түркістан облысы: Түнде және таңертең солтүстікте шаңды дауыл күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан, екпіні 15–20 м/с.

Ақтөбе облысы: Түнде және таңертең солтүстікте, оңтүстікте және орталықта жел күшейеді. Жел шығыстан, екпіні 15–20 м/с.

Астана қаласы: Түнде және таңертең тұман болады.

Қызылорда облысы: Түнде және таңертең солтүстікте, шығыста және орталықта шаңды дауыл күтіледі. Жел шығыстан, екпіні 15–20 м/с. Қызылордада кейде шаңды дауыл соғады, жел шығыстан, екпіні 15–20 м/с.

Батыс Қазақстан облысы: Түнде және таңертең батыс, солтүстік, шығыста тұман. Жел солтүстік-шығыстан, екпіні 15–20 м/с. Орал қаласында түнде және таңертең тұман болады.

Ақмола облысы: Түнде және таңертең солтүстікте және шығыста тұман күтіледі.

Жамбыл облысы: Түнде және таңертең оңтүстікте және тау аймақтарында тұман, солтүстік-шығыста шаңды дауыл. Жел солтүстік-шығыстан, екпіні 15–20, кейде 25 м/с. Таразда түнде және таңертең тұман, күндіз жел екпіні 15–20 м/с.

Маңғыстау облысы: Түнде және таңертең батыс, оңтүстік, солтүстік-шығыста кейде жаңбыр, найзағай, батыста тұман, орталықта шаңды дауыл. Жел солтүстік-шығыстан оңтүстікке ауысып, екпіні 15–20, кейде 23 м/с. Ақтауда түнде және таңертең жаңбыр, тұман, найзағай күтіледі.

Қарағанды облысы: Түнде және таңертең батыс, солтүстік, шығыста тұман. Жел шығыстан, солтүстік-шығыстан, екпіні 15–20 м/с.

Ұлытау облысы: Түнде және таңертең батыс, солтүстік, орталықта жел күшейеді. Жел шығыстан, солтүстік-шығыстан, екпіні 15–20, күндіз кейде 23 м/с. Жезқазғанда жел екпіні 15–18 м/с.

Қостанай облысы: Түнде және таңертең солтүстікте, шығыста тұман.

Павлодар облысы: Түнде және таңертең батыс, солтүстік, шығыста тұман, жолдарда көктайғақ күтіледі.

Абай облысы: Түнде және таңертең солтүстікте, оңтүстікте, орталықта тұман. Жел солтүстік, солтүстік-шығыстан, екпіні 15–20 м/с. Семейде түнде және таңертең тұман.

Шығыс Қазақстан облысы: Түнде және таңертең батыс, солтүстік, оңтүстікте тұман. Өскеменде тұман болады.

Жетісу облысы: Алакөл көлдері аймағында жел күшейеді. Жел солтүстік-шығыстан, екпіні 15–20, кейде 23–28 м/с.

Солтүстік Қазақстан облысы: Түнде және таңертең солтүстік, оңтүстік, шығыста тұман.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
