Тұман, жаңбыр және найзағай: 28 наурызда Қазақстанның қай өңірлерінде дауылды ескерту жарияланды
Атырау облысы: Түнде және таңертең батыс пен оңтүстікте жаңбыр, найзағай күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан, шығыстан соғады, екпіні 15–20 м/с. Атырауда таңертең және күндіз жаңбыр, найзағай болады.
Түркістан облысы: Түнде және таңертең солтүстікте шаңды дауыл күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан, екпіні 15–20 м/с.
Ақтөбе облысы: Түнде және таңертең солтүстікте, оңтүстікте және орталықта жел күшейеді. Жел шығыстан, екпіні 15–20 м/с.
Астана қаласы: Түнде және таңертең тұман болады.
Қызылорда облысы: Түнде және таңертең солтүстікте, шығыста және орталықта шаңды дауыл күтіледі. Жел шығыстан, екпіні 15–20 м/с. Қызылордада кейде шаңды дауыл соғады, жел шығыстан, екпіні 15–20 м/с.
Батыс Қазақстан облысы: Түнде және таңертең батыс, солтүстік, шығыста тұман. Жел солтүстік-шығыстан, екпіні 15–20 м/с. Орал қаласында түнде және таңертең тұман болады.
Ақмола облысы: Түнде және таңертең солтүстікте және шығыста тұман күтіледі.
Жамбыл облысы: Түнде және таңертең оңтүстікте және тау аймақтарында тұман, солтүстік-шығыста шаңды дауыл. Жел солтүстік-шығыстан, екпіні 15–20, кейде 25 м/с. Таразда түнде және таңертең тұман, күндіз жел екпіні 15–20 м/с.
Маңғыстау облысы: Түнде және таңертең батыс, оңтүстік, солтүстік-шығыста кейде жаңбыр, найзағай, батыста тұман, орталықта шаңды дауыл. Жел солтүстік-шығыстан оңтүстікке ауысып, екпіні 15–20, кейде 23 м/с. Ақтауда түнде және таңертең жаңбыр, тұман, найзағай күтіледі.
Қарағанды облысы: Түнде және таңертең батыс, солтүстік, шығыста тұман. Жел шығыстан, солтүстік-шығыстан, екпіні 15–20 м/с.
Ұлытау облысы: Түнде және таңертең батыс, солтүстік, орталықта жел күшейеді. Жел шығыстан, солтүстік-шығыстан, екпіні 15–20, күндіз кейде 23 м/с. Жезқазғанда жел екпіні 15–18 м/с.
Қостанай облысы: Түнде және таңертең солтүстікте, шығыста тұман.
Павлодар облысы: Түнде және таңертең батыс, солтүстік, шығыста тұман, жолдарда көктайғақ күтіледі.
Абай облысы: Түнде және таңертең солтүстікте, оңтүстікте, орталықта тұман. Жел солтүстік, солтүстік-шығыстан, екпіні 15–20 м/с. Семейде түнде және таңертең тұман.
Шығыс Қазақстан облысы: Түнде және таңертең батыс, солтүстік, оңтүстікте тұман. Өскеменде тұман болады.
Жетісу облысы: Алакөл көлдері аймағында жел күшейеді. Жел солтүстік-шығыстан, екпіні 15–20, кейде 23–28 м/с.
Солтүстік Қазақстан облысы: Түнде және таңертең солтүстік, оңтүстік, шығыста тұман.