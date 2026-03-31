Алматыда сот шешімімен ірі ғимарат бұзылып жатыр
Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматы қаласы Қала құрылысын бақылау басқармасының хабарлауынша, Циолковский көшесі, 2/324 мекенжайында орналасқан нысан сот шешімімен заңсыз деп танылған.
Бұған дейін жүргізілген жоспардан тыс тексеру барысында меншік иесінің рұқсатсыз 4 қабатты ғимарат салғаны анықталды.
Меншік иесіне қатысты әкімшілік шаралар қабылданып, сотқа талап арыз берілді. Ұзаққа созылған сот процестерінің нәтижесінде апелляциялық сот алқасы заңсыз салынған нысанды бұзу туралы қаулы шығарды. 2026 жылы 23 ақпанда Әділет департаментінде атқарушылық іс қозғалды.
Басқарма мәліметінше, бірер күн бұрын сот орындаушыларының қатысуымен ғимаратты бұзу жұмыстары басталды.
Оқи отырыңыз
