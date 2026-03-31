Миллиондаған қазақстандық несие мен микрокредит алудан бас тартқан
ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2026 жылғы 31 наурызда механизмнің қалай жұмыс істейтіндігін еске салды.
Қызмет порталда және E-gov мобильді қосымшасында қолжетімді.
"Қызметті компьютерден іске қосу үшін egov.kz сайтындағы жеке кабинетке кіру, "Сервистер" бөлімін ашу, "Банктік қарыздарды, микрокредиттерді алудан ерікті түрде бас тарту" бөлімін таңдау, электрондық нысанды толтыру және ЭЦҚ өтінішіне қол қою қажет, нәтижесі "Қызметтерді алу тарихы" бөлімінде көрсетіледі. Ал, E-gov мобильді қосымшасы арқылы "Қызметтер" бөлімінде "Салықтар мен қаржыны" таңдау қажет, одан әрі "Кредит алудан ерікті түрде бас тарту" қызметін таңдау қажет",- делінген ақпаратта.
Қызмет белсендірілгеннен кейін кредиттік тарихта қарыз алудан бас тарту туралы белгі пайда болады. Кредиттік бюроларға жүгінетін банктер мен микроқаржы ұйымдарына осы ақпарат қолжетімді болады. Кредитке өтiнiм түскен жағдайда қаржы ұйымдары беруден бас тарту туралы шешiм қабылдайды.
Қажет болған жағдайда қызметті кез келген уақытта өшіруге болады. Бұл шектеу кредиттік бюроларды пайдаланбайтын ломбардтар мен басқа да ұйымдарға қарыз алушыларды тексеру үшін қолданылмайтынын атап өту қажет.
2026 жылғы 16 наурыздағы жағдай бойынша банктік қарыздар мен микрокредиттер алудан ерікті түрде бас тарту құқығын – "Стоп-кредит" сервисін Қазақстанда 5,1 млн азамат пайдаланды.
Бұған дейін Қазақстанда 1-сыныпқа құжат қабылдау мерзімі өзгертілгенін жазғанбыз.