Астанада ыстық су жасыл түске боялуы мүмкін
Фото: pexels
2026 жылғы 4 сәуірде Астанада жылу желілерін тексеру үшін қауіпсіз бояғыш зат қолданылмақ, деп хабарлайды Zakon.kz "Астана-Теплотранзит" АҚ баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Сенбі, 4 сәуірде жылу желілері контурына органикалық Флуоресцеин натрийі (Уранин А) бояғышы енгізіледі.
Бұл бояғыш құбырлардағы жасырын ақаулар, арматурадағы тығыздық мәселелері және су жылытқыштарындағы зақымдарды анықтауға көмектесіп, ақауларды уақытында жоюға мүмкіндік береді.
Астананың тұрғындары мен қонақтары үшін маңызды ақпарат:
- Бояғыш адамға қауіпсіз және жылумен қамтамасыз ету жүйесінде қолдануға рұқсат етілген.
- Бояғыштың ыстық суда пайда болуы судың сапасына әсер етпейді.
- Егер краннан шығатын су жасыл түске боялса, бұл су жылытқышында ақау бар екенін білдіреді.
Жасыл суды көргендерге арналған нұсқаулық:
- "ikomek" қызметіне хабарласу: 109
- "Астана-Теплотранзит" АҚ жедел-диспетчерлік қызметі (тәулік бойы): 77 12 00, 77 12 11
- Қызмет көрсететін диспетчерлер (аптаның жұмыс күндері 08:00–12:00, 13:00–17:00):
- Есіл/Нұр аудандары: 79 88 96
- Сарыарқа/Байқоңыр аудандары: 39 69 11
- Алматы/Сарайшык аудандары: 77 12 92
"Астана-Теплотранзит" АҚ хабарлауынша:
"Бұл шара жылу желілеріндегі ақауларды тезірек анықтап, жоюға мүмкіндік беріп, қаланың ыстық сумен қамтамасыз ету сенімділігін арттырады".
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript