#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
470.46
543.1
5.86
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Атырау облысында полицейлерге шабуыл жасалғаннан кейін қылмыстық іс қозғалды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.04.2026 13:45 Фото: Zakon.kz
Мақат ауданында бір топ жас полицейлерге қызметтік міндетін атқарып жүрген кезде шабуыл жасаған. Оқиға 2026 жылғы 3 сәуір күні кешке болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, тәртіп сақшылары құқыққа қайшы жағдайдың алдын алу барысында бірнеше азамат агрессивті әрекет танытып, оларға күш қолданған. Соның салдарынан екі полицей зардап шеккен.

"3 сәуір күні шамамен сағат 22:00-де Мақат ауданында қызметтік міндетін атқарып жүрген полиция қызметкерлері құқық бұзушылықтың жолын кесті. Тергеу барысында бір топ азамат агрессия танытып, полиция қызметкерлеріне күш қолданғаны анықталды. Салдарынан екі қызметкер зардап шекті", – деп хабарлады өңірлік ПД баспасөз қызметі.

Оқиғаға қатысқан барлық тұлғалар анықталды. Оларға қатысты процессуалдық шаралар қабылданды. Іс "Билік өкіліне қатысты қорқыту немесе күш қолдану" бабы бойынша тергеліп жатыр.

Полиция өкілдері құқық қорғау органдары қызметкерлеріне шабуыл жасау заңды өрескел бұзу екенін және ол үшін жауапкершілік қарастырылғанын атап өтті.

"Құқық қорғау органдары қызметкерлеріне қатысты кез келген заңсыз әрекет – бұл заңды өрескел бұзу және ол үшін заңнамада көзделген жауапкершілікке әкеледі. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жарияланбайды", – деп толықтырды ведомство.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанда медицина қызметкерлеріне шабуыл жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілік енгізіледі
Полицейге шабуыл жасаған солтүстікқазақстандық тұрғын 3 жылға бас бостандығынан шектелді
Ақтаудағы спортшы өлімі: полицияға қатысты қылмыстық іс қозғалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: