Қоғам

Қостанайда ер адаи құрылыс дүкені курьерлерін соққыға жығып, көліктеріне зақым келтірген

Фото: pexels
Қостанайда құрылыс дүкені қызметкерлеріне өрескел шабуыл жасалды. Оқиға жұмысшылардың қызметтік міндетін атқару барысында, яғни тауар жеткізу кезінде болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға телефон камерасына түсіп қалған, кейін бейнежазба желіде тараған. Куәгерлер түсірген кадрларда агрессивті ер адамның "Газель" көлігінің шанағы мен әйнектерін сындырып, кейін жүргізушіге шабуыл жасап, бірнеше соққы жасағаны көруге болады.

Бейнежазба әлеуметтік желі қолданушылары арасында кең талқыланып, олар бұзақыларға қатаң жаза қолдануды талап еткен.

Қостанай облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі бұл дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталғанын хабарлады. Оқиғаға қатысы бар барлық тұлға анықталып, полицияға жеткізілген.


"Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға, сондай-ақ басқа да ықтимал қатысушылар мен куәгерлерді табуға бағытталған жедел-іздестіру шаралары жүргізіліп жатыр. Нәтижесіне қарай процессуалдық шешім қабылданады", – деп хабарлады Қостанай облысы ПД баспасөз қызметі Zakon.kz тілшісіне 2026 жылғы 10 сәуірде.
Қызылордада құрылыс дүкені түгі қалмай өртеніп кетті
19:57, 11 тамыз 2025
Жамбыл облысында полиция қызметкері қаза тапты
13:08, 12 ақпан 2025
Қостанайда бір топ адам полицейді соққыға жықты
21:00, 31 наурыз 2026
Александр Овечкин номинирован на награду НХЛ "Кинг Клэнси Трофи"
20:38, Бүгін
Разгромом закончился матч Бублика с первой ракеткой мира на турнире в Монте-Карло
20:11, Бүгін
Илия Топурия объяснил, почему меняет в соцсетях свой профессиональный рекорд в ММА
20:05, Бүгін
Новак Джокович раскрыл, когда хотел бы завершить карьеру теннисиста
19:35, Бүгін
