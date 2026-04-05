#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
470.46
543.1
5.86
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Алматыда бір датчиктің арқасында 8 адам аман қалды

Алматыда бір датчиктің арқасында 8 адам аман қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.04.2026 17:15
Бүгін, 2026 жылғы 5 сәуірде таңертең Алматы төтенше жағдайлар департаменті пультіне Новгородская көшесіндегі көпбалалы отбасының үйінде өрт шыққаны туралы хабарлама түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, небәрі 5 минут ішінде өрт сөндірушілер оқиға орнына жетті: төбенің жабындысы жанған.

"Жеңіл тұтанатын материалдардан салынған барак үлгісіндегі үй санаулы секундтарда толықтай өртеніп кетуі мүмкін еді, бүкіл отбасы үшін қауіп өте жоғары болды. 2025 жылдың қазан айында құтқарушылар орнатқан өрт датчигі тұрғындарды оятып, өрт сөндірушілерді дер кезінде шақыруға мүмкіндік берді. Өрт қысқа уақыт ішінде сөндірілді", – деп хабарлады ведомство.

Алматы төтенше жағдайлар департаментінің аға инженер Ринат Құсайыновтың айтуынша, ол бұған дейін әкімдік пен газ қызметі өкілдерімен бірге бұл отбасының үйінде болып, датчик орнатып, түсіндіру жұмыстарын жүргізген. Соның арқасында қайғылы жағдайдың алдын алуға мүмкіндік туды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: