Павлодарда өрттен 15 адам құтқарылды
Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 30 сәуірде 101 пультіне Павлодар қаласы Муткенов көшесінде өрт шыққаны туралы хабарлама түскен, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өрт сөндіру бөлімшелері оқиға орнына жедел жеткен сәтінде қою түтінді бірден аңғарған.
"Құтқарушылар бірінші қабаттағы пәтерде 10 шаршы метр аумақта үй жиһаздары мен тұрмыстық заттардың жануын жедел түрде сөндірді",- делінген ведомство ақпаратында.
Бұл ретте, баспалдақ арқылы өрт сөндірушілер 15 адамды, олардың ішінде 5 баланы құтқарды. Сондай-ақ 20 адам өз бетінше далаға шыққан.
Зардап шеккендер жоқ. Өрттің себебі анықталуда.
Бұған дейін Алматы облысында картон зауытында өрт шыққанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript