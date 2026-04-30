#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
461.55
540.38
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Алматы облысында картон зауытында өрт шықты

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.04.2026 17:25 Фото: Zakon.kz
Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты Абай ауылында орналасқан картон зауыты қызыл жалынға оранды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметіне сүйенсек, алғашқы өрт сөндіру бөлімшелері келген сәтте ашық жану байқалған.

Белгілі болғандай, өрт өршіп кеткен.

"Оқиға орнында өрт сөндіру штабы құрылды. ТЖД күштері мен құралдары жоғары дәреже бойынша жұмыс істеуде",- деп мәлімдеді министрлік.

Алдын ала ақпарат бойынша, әкімшілік өкілдерінің мәліметінше, ішінде адамдар жоқ.

Өрт сөндірушілер, 17:20-да қабылданған шаралардың нәтижесінде өрт оқшауланғанын жеткізді.

"Оқиға орнында өртті сөндіруге суды үздіксіз беру ұйымдастырылды. Өртті сөндіруге бірнеше су оқпаны берілді".ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Бұған дейін Түркістанда өзенге батып кеткен баланы іздеу жұмыстары аяқталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
СҚО-да құс фабрикасында алапат өрт шықты - видео
Алматы облысында жиһаз дайындайтын өндірістік цех ғимаратында өрт шықты
Астанада мейрамханалардың бірінде өрт шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Борец из Казахстана стал миллионером после триумфа на чемпионате Азии в Бишкеке
Вторая ракетка Казахстана не смог выйти в четвертьфинал турнира во Франции
Украинская теннисистка оценила игру обидчицы Елены Рыбакиной на "тысячнике" в Мадриде
Два сета решили судьбу матча первой ракетки Казахстана с бывшей напарницей из России
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: