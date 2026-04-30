Қазақстанда жол ережесін бұзған жүргізушілерге "баллмен бағалау" жүйесі енгізіле бастайды
Жаңа бақылау моделінің егжей-тегжейі депутаттық сауалға берілген жауапта Премьер-министр Олжас Бектенов тарапынан айтылды. Оның мәліметінше, ІІМ мен Бас прокуратура бірлесіп әзірлеген бұл жүйе заңды әдейі елемейтін жүргізушілердің әрекетін тоқтатуға бағытталған.
Бекітілген тәртіпке сәйкес, баллдар әкімшілік іс бойынша қаулы заңды күшіне енгеннен кейін әрбір құқықбұзушылық үшін есептеледі.
"Баллдар әкімшілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша қаулы заңды күшіне енгеннен кейін әрбір жасалған құқықбұзушылық үшін есептеледі, бұл жүргізушінің шағымдану құқығын қамтамасыз етеді. Есептелген баллдардың қолданылу мерзімі бір жылды құрайды, бұл әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы мәліметтердің бірыңғай реестрде сақталу мерзімімен сәйкес келеді. 20 балл шегіне жеткен жағдайда көлік құралын басқару құқығы алты айға тоқтатылады, ал құқықты қалпына келтіру тек жол қозғалысы ережелері бойынша емтиханды сәтті тапсырғаннан кейін мүмкін болады", – делінген Олжас Бектеновтің жауабында.
Үкімет басшысы сондай-ақ жүргізуші куәлігі жоқ азаматтар үшін де ұқсас жүйе қарастырылғанын айтты. Яғни жаяу жүргінші немесе басқа да жол қозғалысына қатысушы ретінде құқықбұзушылықтар үшін 20 балл жинаса, ол да 6 ай мерзімге жүргізуші куәлігін алу құқығынан айырылады.
Сонымен қатар Қазақстанда орташа жылдамдықты бақылау жүйесі кеңейтіліп жатыр. Қазіргі уақытта бұл жүйе республикалық маңызы бар жолдардың 10 учаскесінде, жалпы 2,1 мың шақырымнан астам аумақта жұмыс істейді. Олардың ішінде Астанадан Щучинскке, Павлодарға және Теміртауға баратын бағыттар, сондай-ақ ҮАААЖ трассасы бар.
Бұл бақылау енгізілгеннен бері шамамен 407 мың құқықбұзушылық тіркелген, айыппұл сомасы 6,5 миллиард теңгені құраған. Болашақта орташа жылдамдықты өлшейтін автоматты жүйелер облыстық маңызы бар жолдарда және елді мекендерде де пайда болуы мүмкін.
Ал тәртіпті жүргізушілерді ынталандыру шараларына қатысты Үкімет оларды енгізу қажет емес деп есептейді. Ресми жауапта жол ережесін сақтау азаматтардың тікелей міндеті екені, ал халықаралық тәжірибе мұндай бонус жүйесінің жол апатын азайтуға айтарлықтай әсер етпейтінін көрсететіні айтылған. Қазіргі жалғыз ынталандыру механизмі – сақтандыру жүйесі.
"Сонымен қатар Қазақстанда автокөлік иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру құны сақтандыру тарихының оң болған жағдайда төмендетіледі. Ал теріс тарих, керісінше, сақтандыру бағасының қымбаттауына әкеледі. Бұдан бөлек, уәкілетті органдар қосымша ынталандыру шаралары қажет емес деп санайды, өйткені ол айтарлықтай нәтиже бермейді", – деді Олжас Бектенов.
