#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
462.91
542.16
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Денсаулық сақтау министрлігі ата-аналарға маңызды үндеу жасады

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.04.2026 19:53 Фото: unsplash
2026 жылдың үш айында елде балалардың терезеден және биіктіктен құлап кетуінің 44 жағдайы тіркелген, оның ішінде 4-еуі өліммен аяқталды. Бұл туралы бүгін, 30 сәуірде ҚР Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство дабыл қағуда: жылы кезеңнің басталуымен балалардың терезеден құлауына байланысты жазатайым оқиғалар қаупі айтарлықтай артты.

Оқыс оқиғалардың ең көп саны Атырау облысында – 13, Астана қаласында – 8 (оның ішінде 3 өлім жағдайы), сондай-ақ Маңғыстау облысында – 4 (оның ішінде 1 өлім жағдайы) тіркелген.

"Қайғылы оқиғалардың басым бөлігі ерте және мектепке дейінгі жастағы балалардың арасында орын алатынын, өйткені олар жас ерекшеліктеріне байланысты қауіп-қатерді толық бағалай алмайтынын айта кеткен жөн. Ересектердің қысқа уақытқа болса да назар аудармауы орны толмас салдарға әкелуі мүмкін",- деп мәлімдеді министрлік.

Жазатайым оқиғалардың негізгі себептері:

  • балаларды қараусыз қалдыру;
  • жауапкершілікті үлкен балаларға жүктеу;
  • терезелерде қорғаныш құрылғыларының болмауы;
  • терезе маңында баланың өздігінен шығуына мүмкіндік беретін жиһаздың орналасуы;
  • москит торларын сенімді қорғаныс ретінде қате қабылдау.

Министрлік москит торлары ересектерде жалған қауіпсіздік сезімін қалыптастыратынын атап өтті. Олар тек жәндіктерден қорғауға арналған және баланың салмағын ұстап тұра алмайды, аз ғана қысым түскен жағдайда баламен бірге құлап кетуі мүмкін.

Осындай жағдайлардың алдын алу мақсатында ата-аналар мен заңды өкілдерге:

  • балаларды, әсіресе ашық терезесі бар бөлмеде, қараусыз қалдырмау;
  • арнайы қорғаныш құрылғыларын (ашылуын шектегіштер, блокираторлар, балалар құлыптары) орнату;
  • терезе маңына жиһаз орналастырмау;
  • баланы үнемі көзбен бақылауда ұстау;
  • балаларға қауіпсіз мінез-құлық ережелерін түсіндіру;
  • қауіпсіз желдету функциясы бар терезелерді пайдалану;
  • терезе құрылымдарының және бекітпелерінің сенімділігін тексеру ұсынылады.

Мамандар ата-аналарға жүктеме жоғары болатын көп балалы отбасыларға, сондай-ақ балалар қарт туыстардың немесе кәмелетке толмағандардың қарауында қалатын жағдайларға ерекше назар аудару қажет екенін еске салды.

"Терезеден құлау – бұл алдын алуға болатын қайғылы жағдайлар. Олар көбіне тұрмыстық жағдайда орын алып, тікелей адам факторына байланысты болады. Қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау мұндай оқиғалардың қаупін едәуір төмендетеді. Ата-аналар мен заңды өкілдерді барынша қырағылық танытып, балалардың құлап кету қаупіне жол бермеуге және олардың қауіпсіз өмір сүру жағдайларын қамтамасыз етуге шақырамыз. Баланың қауіпсіздігі – ересектердің жауапкершілігі". ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі

Бұған дейін Қазақстанда медициналық білім беру реформаланатындығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: