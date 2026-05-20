Қоғам

Эболаның қайта өршуіне байланысты Денсаулық сақтау министрлігі шұғыл ескертпе таратты

Фото: freepik
ҚР Денсаулық сақтау министрлігі бүгін 2026 жылғы 20 мамырда шетелге сапар жоспарлап отырған қазақстандықтарға маңызды үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, шұғыл ескертуге Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Конго Демократиялық Республикасында және Угандада тіркелген Эбола қызбасының өршуіне байланысты халықаралық маңызы бар төтенше жағдай жариялауы себеп болған.

"Аурудың таралуына Эбола вирусының сирек түрі – Bundibugyo штаммы себеп болып отыр. Қазіргі таңда бұл штаммға қарсы арнайы вакцина да, нақты емі де жоқ",- деп мәлімдеді мамандар.

Министрлік Эбола вирусы жұқтырған адаммен немесе жануарлармен тығыз байланыс кезінде, олардың биологиялық сұйықтықтары арқылы берілетіндігін атап өтті.

"Сондықтан жеке бас гигиенасын сақтау, сапар кезінде сақтық шараларын ұстану және дер кезінде медициналық көмекке жүгіну аса маңызды".
Эболаның қайта өршуіне байланысты Денсаулық сақтау министрлігі шұғыл ескертпе таратты , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.05.2026 13:59

Сурет: ҚР Денсаулық сақтау министрлігі

Сонымен қатар, қазақстандықтарға сапарға шығар алдында баратын елдегі эпидемиологиялық жағдаймен алдын ала танысып алу ұсынылды.

Шетелден оралғаннан кейін денсаулық жағдайын бақылауда ұстау қажет екені де айтылды.

Вирустың белгілері келесідей:

  • дене қызуының көтерілуі,
  • қатты әлсіздік және тез шаршау,
  • қатты бас және бұлшықет ауруы,
  • тамақтың ауруы,
  • жүрек айну және құсу,
  • асқазан-ішек белгілері (диарея және т.б),
  • ауыр жағдайда – ішкі ағзалардың қызметінің бұзылуы,
  • кейбір жағдайларда – қан кету белгілері.
"Егер қандай да бір белгілер пайда болса, дереу дәрігерге қаралып, сапар фактісін міндетті түрде хабарлау керек". ҚР Денсаулық сақтау министрлігі

Өз бетінше емделуге болмайды

Бұған дейін ДДҰ Африкадағы Эбола вирусының таралуын халықаралық деңгейдегі төтенше жағдай деп жариялағанын жазғанбыз.

