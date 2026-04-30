Қоғам

Қазақстанда медициналық білім беру реформаланады: студенттер үшін не өзгереді

Фото: pixabay
Денсаулық сақтау министрлігі жас мамандардың пациенттермен ертерек жұмыс істеуін қамтамасыз ету және олардың клиникалық практикаға даярлығын арттыру мақсатында дәрігерлерді даярлау жүйесін жаңартуды жоспарлап отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті нормалар ағымдағы жылдың 29 сәуірінде Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісінде талқылауы басталған заң жобасында қарастырылған.

ҚР Денсаулық сақтау министрлігі мәліметінше, өзгерістер 2022 жылдан бастап медициналық жоғары оқу орындарына түскен студенттерге қатысты болады.

Бұған дейін қабылданған студенттер үшін оқу шарттары өзгеріссіз қалады: олар қолданыстағы бағдарламалар бойынша білім алып, белгіленген тәртіппен мамандыққа шығады.

"Реформалардың қажеттілігі қолданыстағы даярлау моделіндегі шектеулермен байланысты. Қазіргі уақытта оқу ұзақтығы 6 жылды құрайды, оған интернатура мен магистратура элементтері кіреді, алайда түлектердің практикалық даярлығы жеткіліксіз деңгейде қалып отыр",- делінген ақпаратта.

Сонымен қатар, диплом алғаннан кейін түлектер резидентурадан өтпей дәрігер ретінде жұмыс істеуге құқылы емес, ал резидентураға бөлінетін гранттар саны шектеулі екені атап өтілді. Бұл жағдай көп жылдық оқуға қарамастан, кейбір түлектердің бірден кәсіби қызметін бастай алмауына әкеледі.

Реформа шеңберінде барынша логикалық және практикаға бағытталған модельге көшу ұсынылады. 2022 жылдан бастап оқуға түскен түлектер оқуын және интернатураны аяқтағаннан кейін резидентурадан міндетті түрде өтпей-ақ еңбек қызметін бастай алады.

Оларға алты базалық бағыт: жалпы дәрігерлік практика, терапия, педиатрия, хирургия, акушерия және гинекология, балалар хирургиясы бойынша жұмыс істеу құқығы беріледі.

Бұл ретте, оқыту мазмұны да елеулі түрде өзгереді.

Интернатура толыққанды клиникалық практика мәртебесіне ие болады: интерн-дәрігер тәлімгердің жетекшілігімен жұмыс істеп, пациенттерді емдеуге қатысады, медициналық ақпараттық жүйелерге қол жеткізеді және еңбекақы алады.

Осылайша, интернатура формалды кезең болудан қалып, даярлау жүйесінің негізгі элементіне айналады.

Резидентура сақталады, алайда оның рөлі өзгереді: ол тар бейінді мамандану үшін тереңдетілген даярлық кезеңі болады.

Бұған дейін ағымдағы жұмыс аптасы ішінде Қазақстан заңнамасында қандай өзгерістер болғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда стационарларда медициналық көмек көрсету стандарты өзгереді
Қазақстанда медициналық қызметті лицензиялаудың 5 жылдық мерзімін енгізу жоспарлануда
Қазақстанда табиғи-медициналық кластерлер құрылады
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Борец из Казахстана стал миллионером после триумфа на чемпионате Азии в Бишкеке
18:28, Бүгін
Борец из Казахстана стал миллионером после триумфа на чемпионате Азии в Бишкеке
Вторая ракетка Казахстана не смог выйти в четвертьфинал турнира во Франции
18:10, Бүгін
Вторая ракетка Казахстана не смог выйти в четвертьфинал турнира во Франции
Украинская теннисистка оценила игру обидчицы Елены Рыбакиной на "тысячнике" в Мадриде
17:50, Бүгін
Украинская теннисистка оценила игру обидчицы Елены Рыбакиной на "тысячнике" в Мадриде
Два сета решили судьбу матча первой ракетки Казахстана с бывшей напарницей из России
17:37, Бүгін
Два сета решили судьбу матча первой ракетки Казахстана с бывшей напарницей из России
