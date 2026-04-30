Ағымдағы жұмыс аптасы ішінде Қазақстан заңнамасында қандай өзгерістер болды
"PRG." цифрлық жүйесі ағымдағы жұмыс аптасында Қазақстан заңнамасында болған өзгерістер туралы ақпарат дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
- Тоқаев "Al-Farabi" ордені атты жаңа мемлекеттік награданы тағайындады.
- Үкімет мемлекеттік сатып алуларда ұлттық режимнен бірқатар алып тастауларды екі жылға белгіледі.
- Ақтау қаласының шекарасына Каспий теңізінің су қоры жерлері енгізілді.
- Қазақстанның сейсмоқауіпті өңірлерінде орналасқан барлық ғимараттар мен құрылыстар паспортизациядан өтеді.
- Кейбір қазақстандық санаттары үшін соттан тыс банкроттық рәсімінің мерзімдері қысқартылды.
- Тұрақты тұруға рұқсат алу үшін шетелдіктерді тестілеу ережелері өзгертілді.
- Ауылдық елді мекендер мен шағын қалаларда микрокредиттеу және лизинг ережелері жаңартылды.
- Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында автоматтандырылған реестр қалай жүргізілетіні белгіленді.
- Көлік министрлігі инватакси қызметтерін көрсету тәртібін және жеткізушілерге қойылатын талаптарды өзгертті.
- ҰҚК-де Ұлттық бейнемониторинг жүйесінің жұмыс істеу талаптары қайта қаралды.
- Еңбек министрлігінде еңбек ресурстарын болжаудың ұлттық жүйесін қалыптастыру және оның нәтижелерін пайдалану қағидалары жаңартылды.
- 2026 жылға шетелдік жұмыс күшін тарту квотасы қайта қаралды.
- Қазақстандағы кейбір казинолар тек шетелдіктер үшін қолжетімді болады: ойын мекемелерінің жұмыс істеу қағидаларына өзгерістер енгізілді.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript