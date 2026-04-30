Құқық

Ағымдағы жұмыс аптасы ішінде Қазақстан заңнамасында қандай өзгерістер болды

Фото: Zakon.kz
"PRG." цифрлық жүйесі ағымдағы жұмыс аптасында Қазақстан заңнамасында болған өзгерістер туралы ақпарат дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.
  • Тоқаев "Al-Farabi" ордені атты жаңа мемлекеттік награданы тағайындады.
  • Үкімет мемлекеттік сатып алуларда ұлттық режимнен бірқатар алып тастауларды екі жылға белгіледі.
  • Ақтау қаласының шекарасына Каспий теңізінің су қоры жерлері енгізілді.
  • Қазақстанның сейсмоқауіпті өңірлерінде орналасқан барлық ғимараттар мен құрылыстар паспортизациядан өтеді.
  • Кейбір қазақстандық санаттары үшін соттан тыс банкроттық рәсімінің мерзімдері қысқартылды.
  • Тұрақты тұруға рұқсат алу үшін шетелдіктерді тестілеу ережелері өзгертілді.
  • Ауылдық елді мекендер мен шағын қалаларда микрокредиттеу және лизинг ережелері жаңартылды.
  • Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында автоматтандырылған реестр қалай жүргізілетіні белгіленді.
  • Көлік министрлігі инватакси қызметтерін көрсету тәртібін және жеткізушілерге қойылатын талаптарды өзгертті.
  • ҰҚК-де Ұлттық бейнемониторинг жүйесінің жұмыс істеу талаптары қайта қаралды.
  • Еңбек министрлігінде еңбек ресурстарын болжаудың ұлттық жүйесін қалыптастыру және оның нәтижелерін пайдалану қағидалары жаңартылды.
  • 2026 жылға шетелдік жұмыс күшін тарту квотасы қайта қаралды.
  • Қазақстандағы кейбір казинолар тек шетелдіктер үшін қолжетімді болады: ойын мекемелерінің жұмыс істеу қағидаларына өзгерістер енгізілді.
Ағымдағы жұмыс аптасында Қазақстан заңнамасында қандай өзгерістер болды
17:37, 24 сәуір 2026
Ағымдағы жұмыс аптасында Қазақстан заңнамасында қандай өзгерістер болды
Ағымдағы жұмыс аптасында Қазақстан заңнамасында қандай өзгерістер орын алды
17:40, 02 тамыз 2024
Ағымдағы жұмыс аптасында Қазақстан заңнамасында қандай өзгерістер орын алды
Ағымдағы жұмыс аптасында заңнамада қандай өзгерістер болды
18:06, 17 сәуір 2026
Ағымдағы жұмыс аптасында заңнамада қандай өзгерістер болды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Борец из Казахстана стал миллионером после триумфа на чемпионате Азии в Бишкеке
18:28, Бүгін
Борец из Казахстана стал миллионером после триумфа на чемпионате Азии в Бишкеке
Вторая ракетка Казахстана не смог выйти в четвертьфинал турнира во Франции
18:10, Бүгін
Вторая ракетка Казахстана не смог выйти в четвертьфинал турнира во Франции
Украинская теннисистка оценила игру обидчицы Елены Рыбакиной на "тысячнике" в Мадриде
17:50, Бүгін
Украинская теннисистка оценила игру обидчицы Елены Рыбакиной на "тысячнике" в Мадриде
Два сета решили судьбу матча первой ракетки Казахстана с бывшей напарницей из России
17:37, Бүгін
Два сета решили судьбу матча первой ракетки Казахстана с бывшей напарницей из России
